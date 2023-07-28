华硕回应苏州 PC 部门裁员传闻：所有调整皆为计划一环

IT之家 7 月 28 日消息，据台媒《经济日报》报道，近日有消息称华硕苏州 PC 部门员工全被裁撤，中国台湾 PC 部门不接受调剂的员工也从今日起按照提前退休办理离职。

▲ 图源 华硕官网

华硕今日在官网发声明表示，关于组织调整，已在 6 月 14 日声明及 6 月 15 日线上记者会完整说明，目前进行中的所有调整皆为计划中一环。有关组织调整过程中 PC 部门受影响程度及离职人数，华硕今天并未说明。

华硕另外发布重大讯息表示，组织调整计划于 7 月 1 日生效，依此拟定新的营运策略及组织架构，华硕感谢员工的贡献，并希望确保员工权益得到妥善考量及法规遵循。华硕承诺将遵循所有当地法规，并提供优于法规要求的协助，维护员工福祉。

IT之家此前报道，为应对大环境变化，华硕在 6 月 14 日通过官网宣布组织调整，自 7 月 1 日起生效。此次调整变化最大的是个人电脑（PC）事业群并入电竞部门，改组为消费产品部门。

为了澄清外界疑虑，华硕 6 月 15 日举行线上记者会表示，绝对不是为裁员而作组织调整，华硕的运营目前仍在成长扩张阶段，假设在调整过程中必须有员工异动，内部仍有 600 多个职位空缺可以让受影响的员工转调。

不过，有台媒引述华硕员工爆料称，该公司实际上大砍 PC 部门员工，电竞业务所有员工则不受影响。苏州华硕 PC 部门工程师不分国籍几乎全被裁员，估计超过百人受到波及，中国台湾 PC 部门约剩三分之一的员工并入新组织。报道还指华硕 PC 部门很多员工被调剂到服务器部门，却必须接受降职、降薪等不合理条件，未接受调剂的员工从今天起按照提前退休办理离职。

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