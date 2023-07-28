壹号本 OneXPlayer 2 Pro 掌机普通版开始上市：R7 7840U + 8.4 英寸屏

IT之家 7 月 28 日消息，壹号本在今年 7 月份推出了 OneXPlayer 2 Pro EVA 联名限量版三合一掌，R7 7840U + 32G + 1T 首发售价 7399 元。现在，壹号本 OneXPlayer 2 Pro 掌机普通版也开始上市了，可选黑白两色，R7 7840U + 32G + 1T 首发 6999 元。

EVA 联名限量版

IT之家整理壹号本 OneXPlayer 2 Pro 三合一掌机配置如下：

这款掌机搭载了最新一代的 AMD 锐龙 7 7840U 处理器，采用 Zen 4 架构，8 核 16 线程，最大加速频率 5.1GHz；配备采用 RDNA3 架构的 Radeon 780M 核显，频率可达到 2.7GHz。这款掌机配备 LPDDR5X 高频内存，最高可选 64GB，SSD 为 PCIe4.0*4 NVMe 型号，可选 4TB。

屏幕方面，这款掌机配备了 8.4 英寸屏幕，拥有 2.5K 超高清分辨率、118% sRGB 高色域容积，支持十点触控和 4096 级压感原笔迹手写。

手柄方面，这款掌机延续了 OneXPlayer 2 的可拆卸式的手柄设计，根据人体工学设计的曲线弧度，更贴合玩家手掌，方便持握，久玩不累；按键则采用经典 XBox 按键错位布局，ALPS 电竞级摇杆高度 7.5mm，倾斜角度 18 度，采用壹号本 OneXPlayer 团队的自研算法，能做到摇杆无内圈死区，支持校准功能。

其他方面，机器内置由哈曼提供并通过哈曼品牌音效认证的双立体扬声器；内置 65.5Wh 大容量快充电池，搭配 100W 氮化镓充电器；机器顶部配置一个 USB-C 4.0 接口，一个 Micro SD 4.0 扩展口，一个 USB-A 3.0 接口、3.5mm 的音频接口，机器底部则配备有一个壳连接磁吸键盘的 pogo Pin 接口与一个 USB-C 3.1 接口。

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