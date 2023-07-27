Retroid Pocket 2S 复古游戏掌机发布：安卓 11 系统、霍尔摇杆，售价 698 元起

IT之家 7 月 27 日消息，安卓掌机品牌 Retroid 日前推出了新款 Pocket 2S 复古游戏掌机，售价 698 元起。

该掌机采用复古的方正圆角外壳设计，还可选半透明版本，搭载对称式霍尔摇杆，尺寸为 155 x 80.6 x 28 毫米，重量为 200 克。

该掌机运行安卓 11 系统，搭载了紫光展锐虎贲 T610 处理器（比骁龙 665 稍强），配有 2 x A75@1.8 GHz + 6 x A55@1.8 GHz CPU 和 614.4MHz 的 Mali G52 GPU。

此外，该掌机配有 3.5 英寸触摸显示屏，分辨率为 640 x 480 像素，具有经典的 4:3 宽高比；配备了 4000mAh 电池，可选 32 GB 或 128 GB 存储空间，并配备 3 GB 或 4 GB 内存。

作为一款安卓掌机，Retroid Pocket 2S 可以运行各种手游和安卓应用，下载模拟器游玩体验更佳，IT之家附价格如下：

3GB + 32GB 版本售价为 698 元

4GB + 128GB 版本售价为 858 元

4GB + 128GB 金属版本售价为 998 元

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