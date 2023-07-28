供应链消息称任天堂将于明年年初推出第二代 Switch 掌机

IT之家 7 月 28 日消息，据台媒 MoneyDJ 理财网报道，CMOS 图像传感器厂商原相科技近日发布财报，称其业绩明显回升，第三季也进入旺季，各类订单具备较强动能。

而值得注意的是，供应链指出一家“日系游戏机厂商”将在明年初推出新机，号称暌违多年。同时，该游戏机也是原相的重点客户之一，这有望带动下半年营运“更添动能”。

这家原相科技跟任天堂之间的渊源，可谓是相当之深。二者关系最早可追溯至任天堂的家用游戏主机 Wii 系列，原相为其供应了体感操作传感器。至于当前在售的 Switch 游戏掌机，其右侧 Joy-Con 手柄的摄像头同样由原相提供。上述消息除了进一步暗示第二代 Switch 将于明年初登场以外，还透露了两家公司有望继续合作的消息。

关于第二代 Switch 的消息最近也是与日俱增。IT之家此前报道，微软 Xbox 项目掌舵者菲尔・斯宾塞在法庭文件中表示，任天堂最快明年推出 Switch 继任者。

第二代 Switch 游戏掌机会采用定制的 Tegra T239 处理器，并会有多种不同时钟频率的 CPU 和 GPU 配置方案，方便开发者为其选择合适的配置。

此前消息称，任天堂第二代 Switch 游戏掌机在插电使用情况下，峰值输出功率为 28.6W；在便携式模式下，峰值输出功率为 11W。

屏幕方面，第二代 Switch 开发硬件配备 720P OLED 屏幕，支持 24gbps HDMI 2.1，不支持 120Hz 刷新率，不过支持 10 bit HDR 和 4K60 输出。

在存储方面，第二代 Switch 运行内存为 8GB，配备了更快的 64GB eMMC 存储，最高配备支持 UHS-II 的 256GB 存储，读取和写入速度与三星 S22 相似，读取速度为 550mbps，写入速度为 480mbps。

第二代 Switch 所用的定制 Tegra T239 芯片完全向后兼容，此外搭载基于 Ampere 的 GPU，可以实现光线追踪和英伟达的 DLSS。

续航方面，消息称第二代 Switch 可以提供 3-6 小时的续航。

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