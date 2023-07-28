江波龙上海总部封顶：建筑面积约 4.3 万平方米，可容纳 800 名研发人员

IT之家 7 月 28 日消息，江波龙上海总部项目封顶仪式今日在中国 (上海) 自由贸易试验区临港新片区举行。

据介绍，江波龙上海总部位于临港新片区滴水湖科创总部湾核心区，项目于 2021 年启动建设，占地面积约 14 亩，总建筑面积约 4.3 万平方米，可容纳超过 800 名研发人员，将打造以高端存储产品创新、存储产业链交付、离岸跨境业务、企业品牌文化展示为主的研发办公综合体，预计在 2024 年底前交付使用。

官方表示，江波龙上海总部将建设多个研发区域与实验室，引进尖端技术配套设施，专注于企业级、工规级、车规级存储产品研发和存储芯片设计，广泛应用于数据中心、智能汽车、智能电网、安防监控、工业物联网等领域。存储芯片设计研发区域则聚焦 NOR Flash、 SLC NAND Flash、存储控制器芯片及存储周边芯片等，以满足微型化、精密化存储市场需求。

IT之家附江波龙电子简介：

江波龙电子成立于 1999 年，主要从事 Flash 及 DRAM 存储器的研发、设计和销售，拥有嵌入式存储、移动存储、固态硬盘及内存条 4 条产品线，提供消费级、工规级、车规级存储器以及行业存储软硬件应用解决方案。

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