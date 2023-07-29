《最终幻想 14》×《糖豆人》联动宣传片公开，8 月 22 日上线

IT之家 7 月 29 日消息，《最终幻想 14》举办粉丝节，宣布与《糖豆人》联动，并公布宣传片。联动活动中，《糖豆人》将新增 8 套皮肤，其中包括 Alphinaud 和 Alisaie 的服装，以及 Dragonoon、Namazu、Fat Chocobo、Fat Black Chocobo、Goobbue 和 White Mage 的服装。

IT之家从粉丝节上获取到，《最终幻想 14》还公开了全新资料片《Dawntrail》，将于 2024 年夏季推出。《Dawntrail》是《最终幻想 14》第 5 个主要资料片，开启了新的故事线，故事发生在名为 Tuliyollal 的新中心城市。

此外，《最终幻想 14》还将于明年春季登陆 Xbox 平台，提供完整的跨平台游戏，XSX 支持 4K 分辨率，公开测试版将与游戏的 6.5 版本更新一起发布。

Square Enix 的新任首席执行官 Takashi Kiryu 发布声明，明确表示 SE 未来“计划将我们的游戏带到 Xbox”。

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