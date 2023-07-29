《最终幻想 14》明年春季登陆微软 Xbox，支持跨平台联机

IT之家 7 月 29 日消息，在《最终幻想 14（FF14）》粉丝节上，Xbox 负责人菲尔・斯宾塞（Phil Spencer）与《FF14》制作人吉田直树（Naoki Yoshida）一同宣布，《FF14》将于明年春季登陆 Xbox 平台，“通过跨平台游戏，您可以与新老玩家一起体验《FF14》。”

据 Yoshi-P 称，斯宾塞积极参与将《FF14》引入 Xbox 的工作，斯宾塞本人称这是微软与史克威尔艾尼克斯关系中的“重大时刻”。

IT之家从粉丝节获取到，Square Enix 的新任首席执行官 Takashi Kiryu 发布声明，明确表示 SE 未来“计划将我们的游戏带到 Xbox”。

Xbox Series X / S 版本的《FF14》将提供完整的跨平台游戏，XSX 支持 4K 分辨率，公开测试版将与游戏的 6.5 版本更新一起发布。

此外，《FF14》7.0 版本部分信息披露（仅国际服）：

7.0 版本标题公开。

新增地图。

新增两个战职。

等级 90 → 100。

新增相关敌人。

生活玩法上进行了大规模的更新。

新的道具 / 装备。

新副本 / 讨伐战 / 绝境战。

画质升级。

优化染色功能 & 特殊装备眼镜。

战术板功能。

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