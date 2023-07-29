最早 8 月量产，消息称三星明年将推出 Galaxy Ring 智能戒指

IT之家 7 月 29 日消息，根据韩媒 The Elec 报道，三星智能戒指 Galaxy Ring 的开发工作已接近尾声，最早 8 月开始量产，并计划明年年初上市发售。

报告称三星已经联合多家供应链渠道，即将敲定 Galaxy Ring 的最终版本，目前高层还没有敲定何时大规模量产。

三星研发部门和供应商敲定量产细节之后，将会上报给三星移动负责人卢泰文，由他拍板何时开始量产。

报告还指出即便三星选择 8 月量产 Galaxy Ring 戒指，可能也无法在 2024 年之前交付。

其中一个难点在于需要获得医疗设备认证，这和 Galaxy Watch 一样，需要向认证机构提交申请，通常需要数月时间。

IT之家此前报道，三星已经和日企名幸电子株式会社（MEIKO）达成合作，共同推进智能戒指项目。

报告称名幸电子负责为三星制造智能戒指的印刷电路板（PCB），该戒指上市后应该叫 Galaxy Ring，主要面向健康和 XR 头显市场，可以比 Galaxy Watch 提供更准确的身体 / 健康数据。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。