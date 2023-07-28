三星电子卢泰文：正努力解决可折叠手机的防尘问题

IT之家 7 月 28 日消息，据 Phonearena 报道，三星 Galaxy Z 系列可折叠手机的防尘问题一直以来都备受外界关注，直到今年六月仍有传言称 Galaxy Z Flip 5 和 Galaxy Z Fold 5 将提供 IP58 级别的防尘防水能力，然而随着两款手机的正式发布，相关传言已被证伪。

▲ 图源 三星电子官网

在 7 月 26 日的发布会上，三星宣布两款新机将拥有和其前代产品不相上下的 IPX8 防水能力，这意味着它们在淡水中的防水深度约为 5 英尺（IT之家备注：约合 1.5 米），并可坚持 30 分钟。然而两款手机仍未获得防尘认证。

三星正在努力解决这一问题，希望在下一代可折叠设备中配备更高级别的保护，让用户更能放心使用，毕竟这些设备并不便宜，看着它们积满灰尘并不有趣。

三星电子移动业务负责人卢泰文今日在新闻发布会上透露，三星正在努力为可折叠手机带来防尘认证：“我们非常了解消费对防尘的需求，我们正在努力实现这一目标。但由于可折叠设计的性质，不得不采用许多活动部件，因此防尘是困难的。”

卢泰文表示，三星的粉丝们将不得不“再等待一段时间”才能获得某一额定级别的防尘保护，但防尘认证最终一定会到来。他举了一个早期设备的例子，并提醒大家可折叠手机一开始没有防水性，但现在也有了。

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