三星计划今年将可折叠手机占高端手机销售比例提升到 20%

IT之家 7 月 28 日消息，据韩联社报道，三星电子移动业务负责人卢泰文今日在韩国首尔举行的记者会上表示，今年将是三星电子让可折叠手机成为主流产品的转折年，并引述多家产业研究机构的报告指出，可折叠手机的全球销量有望在未来几年突破每年 1 亿部。

▲ 图源 三星官网

卢泰文称，三星今年的目标是使其可折叠手机占 Galaxy 旗舰机型的销售比例超过 20%。此外，三星电子寻求到 2025 年前，提高可折叠手机的全球销售占比达到 25%，与 Galaxy S 旗舰系列一起成为业绩支柱，并使可折叠手机跃居高端机型的关键类别。

研究机构 Canalys 的数据显示，三星电子去年在可折叠手机市场的占有率约为 77%。IDC 的报告则指出，随着消费者开始拥抱可折叠手机，今年可折叠手机出货量预料将增长超 50%，达到 2140 万部，预计到 2027 年出货量可达 4810 万部。

卢泰文表示，三星电子的优先要务是让可折叠手机成为大众市场产品，能否达成这个目标，以及达成目标的时间点，攸关该公司的获利。

为了触及更广泛的用户，卢泰文强调，三星电子已与全球伙伴合作，降低可折叠手机的制造成本。他同时指出，从去年夏季推出上一代可折叠手机以来，可折叠手机销量已接近 1 亿部，他预期最新机型将帮助三星电子稳固市场领导的地位，但未提及具体的销售目标。

三星电子移动部门二季度获利为 3.04 万亿韩元（IT之家备注：当前约 169.94 亿元人民币），低于一季度，主因是 Galaxy S23 系列手机的销量在 2 月推出后到二季度有所下滑。

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