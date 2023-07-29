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三星 Galaxy M44 5G 手机现身跑分库，配骁龙 888 处理器

2023/7/29 10:48:59 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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IT之家 7 月 29 日消息，型号为“SM-M446K”的韩版 Galaxy M44 5G 手机近日现身 GeekBench 6.1 跑分库，单核成绩为 1531 分，多核成绩为 3771 分。

跑分页面显示该机处理器代号为“lahaina”，也就是高通的骁龙 888 处理器，因发热问题在圈内被调侃为“大火龙”。

高通于 2020 年 12 月发布该处理器，基于三星 5nm 工艺，IT之家在此附上 CPU 情况如下：

  • 1 个 2.84GHz (ARM  Cortex X1 核心)

  • 3 个 2.4GHz (Cortex A78)

  • 4 个 1.8GHz (Cortex A55)

此外 GPU 为 Adreno 660，采用 X60 5G modem 基带，采用 5nm 工艺，并改善 5G 载波聚合，跨毫米波 mmWave 和 6GHz 以下频段的频谱；该处理器还支持 WiFi 6E、Bluetooth 5.2。

跑分页面还显示 Galaxy M44 5G 配备 6GB 的内存，运行安卓 13 系统，是现有 Galaxy M34 手机的继任者。

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关键词：三星

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