暴雪《暗黑破坏神 4》1.1.1 补丁 8 月 8 日上线

IT之家 7 月 29 日消息，暴雪在最新一期篝火聊天表示，《暗黑破坏神 4》1.1.1 补丁将于 8 月 8 日上线。

IT之家从篝火聊天获取到，暴雪概述了游戏在争议较大的 1.1.0 补丁中将如何减轻野蛮人和巫师玩家的压力。对于野蛮人，暴雪希望通过增加基本技能的怒气生成，以及增加撕裂和冲锋等能力造成的伤害来改善游戏早期的体验。

在游戏后期，暴雪修改野蛮人的一些独特物品和传奇装备，使其更加有效。同时，暴雪提高了地狱之锤和猩红之地等物品的基础伤害和统计数据，同时用更受欢迎的词缀替换了不太受欢迎的描述。

在巫师方面，暴雪提高其后期生存能力，目前许多巫师机制都围绕着为玩家提供主要的增益效果，但同时也带来了负面影响。暴雪正在着力消除负面影响，提高巫师玩家的游戏体验。

此外，部分表现较好的职业（如盗贼和德鲁伊）也有正面调整，盗贼的箭雨增加穿刺和毒伤害，并使每三次强力箭矢都能刺穿敌人；德鲁伊的乌鸦和狂犬病技能将得到增强；死灵法师也有一些变化，包括骨灵的改进。

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