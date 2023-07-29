OPPO Reno10 Pro 星籁版手机开售：限量送英雄联盟手游定制礼盒，3899 元

IT之家 7 月 29 日消息，OPPO Reno10 Pro 星籁版手机开售，存储规格为 16GB+512GB，售价 3899 元，下单就送英雄联盟手游定制礼盒，限量 600 个。

IT之家附英雄联盟手游定制礼盒内容：

星籁限定礼盒（参考价值 62 元）

星光手持镜（参考价值 169 元）

灵感 DIY 手机壳套装（参考价值 299 元）

心动粉手机链（参考价值 69 元）

OPPO Reno10 Pro 星籁版采用行业首创的金缕流纱工艺 + 彩镀玻璃工艺，产品意象为“璀璨星河”；配备星云氛围灯，可以随音而动，听音乐、电话提醒都可以设置专属动效，共有 8 种单色和多个主题的混色效果。

该机还为用户打造了专属 UI，目前共有 41 款原生 App 定制，锁屏壁纸、充电特效、二级界面、下拉栏界面、图标解析、息屏界面也都经过定制。

同时，星籁限定礼盒以萨勒芬妮的星星泪饰为灵感，外观为星形，在礼盒的 5 个角，各放置着不同的物件，手机则放置在最中央。

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