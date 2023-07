9 月 21 日发行，《战争之人 2》游戏 8 月 10-14 日开启最后一轮 Beta 测试

IT之家 7 月 29 日消息,《战争之人 2》(Men of War II)是由 Best Way 开发、Fulqrum Publishing 发行的即时战略游戏,将于今年 9 月 21 日上线发行。

游戏发行商 Fulqrum Publishing 宣布将于 8 月 10-14 日举行正式上线前的最后一次 Beta 更新,将囊括正式版中大部分内容。

最后一次 Beta 测试还引入了 Classic 和 Realistic 两种游戏模式,前者允许访问国家中所有单位(不包括营或中队),而后者限制了视觉提示的数量,射击范围,增加了丧失能力的概率和捕获敌方车辆的速度等。

IT之家在此附上游戏介绍如下:

体验前所未有的第二次世界大战即时战略游戏!

作为顶尖即时战略系列的最新篇章,Men of War II 将给玩家带来更多别具一格而且绝对符合史实的全新单位,除此以外还将为所有人提供更加震撼的视听盛宴,系列开创性的刺激实时战斗也将继续大放异彩。

带领麾下部队在西线与东线浴血疆场,在史诗级的叙事下征战单人战役与遭遇战模式,接着深入短兵相接的多人游戏模式。

灵活利用战术策略并安排伏击,或者直捣黄龙,证明自己就是有史以来最为才华横溢的军事领袖。

全权指挥不同角色:在紧张刺激的快节奏战斗中操纵空军、装甲部队以及步兵以及支援兵种。

Men of War II 将带来改头换面的画面升级,可摧毁环境以及更加先进的 AI 系统,绝对能够满足粉丝们对于经典即时策略游戏的一切需求。

