10 月 10 日发行，《极限竞速：赛车运动》游戏截图曝光

IT之家 7 月 29 日消息，《极限竞速：赛车运动》（Forza Motorsport），也称为《极限竞速 8》，将于 10 月 10 日上市，取代已有发售已接近 6 年的《极限竞速 7》。

有网友率先分享了《极限竞速：赛车运动》游戏内运行截图，展示了在雨天环境下，RS3 LMS Touring Car 正在 Maple Valley 赛道上飞驰。

目前无法确认这些截图的来源，不过官方将于本周举办《极限竞速：赛车运动》 Dev Flight 活动，会邀请 QA 测试人员进行封闭测试。

IT之家此前报道：《极限竞速 8》创意总监 Chris Esaki 在日前 Turn 10 举办的 Forza 活动中，对《极限竞速 8》里的驾驶机制、车胎物理效果进行介绍时，表示《极限竞速 8》将缺少“直道竞速”和“漂移比拼”两个竞速模式。

目前《极限竞速 8》已经在微软 Xbox 商店中出现，分为三个版本，69.99-99.99 美元（国区为人民币 298 - 398 元）。

标准版：298 元

豪华版：348 元，包含完整游戏、VIP 资格、通行证（每周送一辆车，共 30 辆）和迎新礼包。

高级版：398 元，包含豪华版内容、5 天抢先体验和“Race Day”汽车包。

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