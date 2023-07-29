联发科 CEO 蔡力行：目前仍未获准向华为供货，相信手机需求不会更差

IT之家 7 月 29 日消息，据钜亨网报道，联发科昨日举行业绩说明会，联发科副董事长兼 CEO 蔡力行表示，现阶段看起来手机需求不会变得更差，且随着消费者上次换机潮已经过去两年，可以对明年手机市场有些期待。

▲ 图源 联发科官网

蔡力行指出，联发科现在正准备推出第三代手机旗舰产品，并添加更多功能，看好随着越来越多 AI 应用在智能手机上运行，将产生更多算力需求。

针对有消息称华为将携手中芯生产 5G 芯片，蔡力行强调，联发科目前仍未获准向华为供货，但认为华为的芯片表现与自家相比仍有一大段距离，因此预计不会对公司产生重大影响。

联发科 CFO 顾大为补充称，联发科在旗舰手机市场的出货量与市占率都在稳健提升，且今年不论是哪一部分的市场，联发科市占率都在 20% 以上，预期整体手机需求将维持稳定。

IT之家此前报道，联发科二季度营收为 981.35 亿新台币（IT之家备注：当前约 224.73 亿元人民币），环比增长 2.6%，归母净利润 159.65 亿新台币（当前约 36.56 亿元人民币），环比下降 5.4%。

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