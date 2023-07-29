2023Q2 中国手机市场战报：vivo 领衔、OPPO 和苹果并列第二、华为增长 58%

IT之家 7 月 29 日消息，根据市场调查机构 Counterpoint Research 公布的最新报告，2023 年第 2 季度中国智能手机销量同比下降 4%，创新自 2014 年以来第 2 季度销量新低。

报告指出今年 4 月和 5 月智能手机销量低迷，不过在 618 电商活动的加持下，今年 6 月智能手机销量环比增长 25%。

IT之家此前报道，Counterpoint Research 分享了今年 618 活动期间的报告，显示销量同比下降 8%。

按照品牌细分，苹果、华为和 realme 真我实现了同比正增长。

由于苹果在高端市场的地位仍然没有受到挑战，苹果保持了出色的销售业绩，同比增长 7%。事实证明，高端市场在经济逆风时期更具弹性。

在市场份额方面，在 Y35 系列、Y8 系列和新推出的 S17 系列强劲表现的推动下，vivo 以 17.7% 的份额夺回了领导地位。

OPPO（包括 OnePlus）和苹果在第二季度并列，各占 17.2% 的份额。

值得注意的是，一加成功保持了 2023 年第一季度的强劲增长势头，并在 OPPO 的渠道支持下，在第二季度实现了 254% 的同比增长。

另一方面，一加在弥补 OPPO 有限的在线业务方面发挥了重要作用，利用其以在线为中心的商业模式有效地进入了细分市场。

由于华为品牌今年设法恢复正常的产品发布，2023 年第 2 季度华为智能手机销量同比增长 58%。

凭借其良好的品牌形象和强大的线下足迹，特别是在一线城市，华为在解决产品短缺问题后销量激增。

由于竞争加剧，荣耀和小米的市场份额在 2023 年第二季度下降，但荣耀在中国的线下业务一直在迎头赶上。

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