一起来 ping 一下

疲惫了一天，好不容易到家，打开电脑火速上号，加入战斗，却频频遭遇网络卡顿~

老话说的好~ 求人不如求己。与其在崩溃中等待救援，不如学习一个小技巧，轻松解决网络卡顿。

文档君给大家解释一个神奇的小工具--ping 命令，有了他，轻松测试网络是否畅通。

什么是 ping 命令？

ping 是一种网络诊断工具，工作在 TCP / IP 网络体系结构中应用层的一个服务命令，通常用于测试主机之间的网络连通性。ping 命令发送一个 ICMP（Internet Control Message Protocol）回显请求到目标主机，如果目标主机能够响应，那么 Ping 命令会收到一个 ICMP 回显应答，从而确认主机之间的网络连接。

ping 命令形式、常用参数选项及含义：

ping [-t] [-a] [-n count] [-l size] [-f] [-i TTL] [-s count] [[-j host-list] | [-k host-list]] [-S srcaddr] target_name

ping 命令是怎样检查网络的？

ping 命令可以帮助我们判断网络是否异常，根据 ping 命令显示结果，可以确定每个数据包的发送和接收的往返时间，并报告无响应数据包的百分比，从而可以反应出网络是否正确连接、丢包率状况，迅速的诊断出网络问题。

下面，文档君就以网络连接故障为例，看看 ping 是否如何定位网络故障的吧。

1. 单击系统中开始里的运行，在运行栏中输入 cmd，打开命令提示符。

2. 在命令提示符里输入 ping 命令。首先 ping 内网的网关地址（如何获取网关？在命令提示符里面运行 ipconfig），丢包率为 0，ping 值正常（有线网络 ping 值一般在 1ms 以内，无线网络 ping 值 1ms-20ms 之间）说明内网是畅通的。

例：假设内网的网关地址为 192.168.1.1。

如果存在丢包或者 ping 值很高，那么问题就在内网。需要排查内网网线、环路、交换机等设备问题。

3. 内网没问题时，再 ping 公网的 IP 地址，例如我们可以 ping 百度的 IP 地址，检测公网是否通畅。在公网上，ping 值（1ms-50ms）会高一些。能 ping 通且 ping 值正常无丢包，说明外网正常，否则外网异常，需要排查路由器和 WAN 口线路问题。

4. 如果外网可以 ping 通，但是仍然上不了网，通过 ping 域名判断。正常情况下，可以通过域名解析出 IP 地址。如果解析不出 IP，那说明 DNS 有问题。

5.ping 结果不显示【来自... 的回复...】的格式，都代表 ping 不通。不能 ping 通的原因有很多，如：网络故障、对方禁止 ping、IP 屏蔽等。不同故障显示结果也会有所不同，以下是我们常见的几种 ping 不通的情况：

请求超时 网络正常，但对方服务器不允许我们 ping 或者是该 IP 在我们的地区是禁止访问的。因为一些原因我们无法访问某些网站，在 ping 这些网站时，能够得到该网站的 IP 地址，但会提示【请求超时】 来自... 的回复: 无法访问目标主机 ping 的请求没有发出。 可能对方主机没有开机，IP 错误，网关设置错误等原因。 一般故障 可能由于网络断开，注册表损坏，防火墙打开不正确的设置等原因导致。 ping 请求找不到主机 URL 地址 请检查该名称，然后重试。 电脑没有连上网络。例如：ping 的百度网址时，显示【ping 请求找不到主机 www.baidu.com 。请检查该名称，然后重试。】，表示电脑没有连接网络。

总结一下：出现网络故障时，可以先 ping 下百度，如果 ping 不通百度，再 ping 下网关。如果能 ping 通网关则说明网络问题出在路由器上（这个时侯可以登录到路由器上查看原因），可尝试重启下路由器，如果故障还在则可能问题出在光猫或者光纤上（这种时侯就可以叫维修客服了）。

如果不能 ping 通网关：则说明电脑与路由器之间连接有问题。

有线连接时：ping 不通网关，一般是网线过长、断裂、老化或水晶头出现问题。

无线连接时：ping 不通网关则可能是连接的无线网络太拥挤了，比如商场等人流量大的区域，连上了 wifi 热点但是显示叹号没有网络。

ping 命令也有做不到的事情

需要注意的是，ping 命令并不能测试所有类型的网络故障。

不能测试网络中所有问题：ping 命令只能测试网络中两台主机之间的连通性和响应时间等指标，而不能测试网络中的所有问题。

丢包率不完全准确：ping 命令发送的数据包可能会因为网络拥堵、防火墙等原因被丢弃，导致丢包率的结果不完全准确。

受目标主机影响：ping 命令的结果受到目标主机的影响，如果目标主机因为负载过高或其他原因无法及时响应，那么 ping 命令的结果也会受到影响。

因此，在使用 ping 命令时，需要谨慎使用，并结合其他网络诊断工具进行分析。

今天，文档君和大家一起学习到了：

什么是 ping 命令？

ping 命令是怎样检查网络的？

ping 命令也有做不到的事情。

本文来自微信公众号：中兴文档 （ID：ztedoc）

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