推特无法在苹果应用商店改名为 X：命名至少需 2 个字母

IT之家 7 月 29 日消息，据 The Verge 报道，在马斯克的力主之下，Twitter（推特）近日已经全面开启了改名进程，目前 iOS、Android 客户端已经更名为了 X。然而根据一些苹果用户的反馈，目前在苹果 App Store 应用商店中，Twitter 仍然保留了原始名称。

《华盛顿邮报》记者 Taylor Lorenz 在 Twitter 的竞品 Threads 平台上发文表示，Twitter 之所以无法改名，很可能是因为苹果 App Store 要求应用命名“至少要有 2 个字母”。他还表示，Twitter 目前在应用更新中依然将应用名描述为“Twitter”。

产品设计师 Nick Sheriff 在 Twitter 上表示，在 iOS 上苹果不允许任何应用使用单个字符作为命名。但是如果 Twitter 获得特批，将标志着自 App Store 成立以来某家公司首次获得此类许可。

不过，在 iOS 设备的主屏幕上，应用名称是可以为单个字符的，这也是为何应用在下载 / 更新后目前名称已经显示为“X”，应用的 Logo 也已经修改。

IT之家此前报道，根据网友 @flobo09 反馈，在推特更名 X 之后，触发了微软 Edge 浏览器的反钓鱼功能，提醒用户该“官方”应用可能是假冒的。

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