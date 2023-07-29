SpaceX 成功发射全球最大商业通信卫星“木星三号”

IT之家 7 月 29 日消息，北京时间 7 月 29 日 11 时 04 分，SpaceX 使用猎鹰重型火箭将“木星 3 号”（EchoStar Jupiter 3）通信卫星发射升空，在飞行 3.5 小时后星箭成功分离。此次发射是 SpaceX 今年第 51 次发射，也是猎鹰系列火箭第 250 次成功发射。

▲ 图源 SpaceX 官推

IT之家此前报道，此次发射也是猎鹰重型火箭的第七次发射，该火箭由 SpaceX 三个一级助推器组成，中央助推器顶部装有上面级和有效载荷，三个一级助推器全都是可重复利用的。迄今为止，猎鹰重型火箭已成功发射了六次，包括 2023 年的两次。

木星 3 号通信卫星的重量达到了 9.2 吨，这也是人类有史以来发射的最大的商业通信卫星。该卫星由美国太空科技公司 Maxar Technologies 打造，将加入 Hughes Network Systems 已在轨的卫星网络，为南北美洲提供宽频网络服务。

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