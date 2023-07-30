高合 HiPhi Y 启动全国交付，33.9 万元-44.9 万元

IT之家 7 月 30 日消息，高合 HiPhi Y 是高合继 HiPhi X 和 HiPhi Z 之后第三款量产车型，定位为科技豪华中大型尺寸 SUV，指导价 33.9 万元-44.9 万元，现已在全国 21 城开启全国集中交付。

高合 HiPhi Y 定位纯电中型 SUV，长宽高分别为 4938/1958/1658 毫米，轴距 2950 毫米，分为四款车型。IT之家附各款车型详情：

旗舰版：44.9 万元

长续航版：39.9 万元

精英版：36.9 万元

先锋版：33.9 万元

该车配备“5 块屏幕”，包含 17 英寸 OLED 中控、仪表、15 英寸副驾屏、HUD 抬头显示和流媒体后视镜。其中，17 英寸 OLED 中控屏依然配备“无级定位机械臂”，支持 25° 俯仰角度可调。

值得一提的是，这款车同时搭载高通 8155 处理器以及高通 8250 处理器，安兔兔跑分 75.6 万分，支持蓝牙手柄；车顶中央全系标配 HiPhi Port 扩展坞，自带充电接口，可连接 iPad。

车辆后排还可选配双折叠桌板、5 个 60W 充电口和 50W 无线充电器以及车载 Wi-Fi，整车配备了一套 25 扬声器、总功率 2820W 的英国之宝音响，支持 7.1.4 音响系统，可选配 25 个扬声器。

动力方面，该车有 76.6kWh、115kWh 两种电池包可选，560km、765km、810km 三种续航里程可选。单电机版车型最大功率为 247kW，最大扭矩 410N・m。双电机版前电机最大功率为 124kW，后电机为 247kW，最大扭矩 620N・m。

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