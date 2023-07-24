高合汽车徐斌：7 月 29 日开启 HiPhi Y 全国首批用户交付，过去一周收到 2000 个大定

IT之家 7 月 24 日消息，高合汽车品牌及传播总经理徐斌在微博公布高合 HiPhi Y 正式上市一周以来的一些进度：

过去一周我们共收获了 2 千个大定以及 5 万多个 HiPhi Y 购车意向 ，现在展厅试驾车数量相对试驾预约非常紧缺，我们正在发运补足，将抓紧完成意向到订单的转化。

7 月 29 号我们将开启 HiPhi Y 全国首批用户交付 。

HiPhi Y 当前大定用户 平均年龄 35 岁左右 ，家庭用户占比超过 65%。目前大定用户 来源占比最大的是 BBA 车主增购电动汽车 ，其中奔驰车主比例最大。

门店试驾过后，约 85% 的用户表示符合预期及超越预期，最受大家好评的是 操控（尤其是后轮转向超级好评）、车内静谧性、三联屏智能座舱以及 HiPhi Port 高合拓展坞 。

选配上，最受大家喜欢是月岩灰配色 Nappa 真皮及超纤顶棚。

图源徐斌微博

IT之家附配置信息：

高合 HiPhi Y 定位纯电中型 SUV，长宽高分别为 4938/1958/1658 毫米，轴距 2950 毫米，售价 33.9 万元起。

旗舰版：44.9 万元

长续航版：39.9 万元

精英版：36.9 万元

先锋版：33.9 万元

该车配备“5 块屏幕”，包含中控屏、仪表、副驾屏、HUD 抬头显示和流媒体后视镜。其中，17 英寸 OLED 中控屏依然配备“无级定位机械臂”，搭载高通 8155 处理器，支持 25° 俯仰角度可调；15 英寸副驾屏搭载高通 8250 处理器，安兔兔跑分 75.6 万分，支持蓝牙手柄；车顶中央全系标配 HiPhi Port 扩展坞，自带充电接口，可连接 iPad。

车辆后排还可选配双折叠桌板、5 个 60W 充电口和 50W 无线充电器以及车载 Wi-Fi，整车配备了一套 25 扬声器、总功率 2820W 的英国之宝音响，支持 7.1.4 音响系统，可选配 25 个扬声器。

动力方面，该车有 76.6kWh、115kWh 两种电池包可选，560km、765km、810km 三种续航里程可选。单电机版车型最大功率为 247kW，最大扭矩 410N・m。双电机版前电机最大功率为 124kW，后电机为 247kW，最大扭矩 620N・m。

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