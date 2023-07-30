「人生搜索引擎」登陆 iPhone，黑镜成真了

接入大模型的手机智能助手，来了！

App 名叫 Rewind，背靠 GPT-4，可以一键记录、搜索、回答用 Safari 浏览过的所有内容。

打开即是大“备份”，浏览过的内容都在这：

还能“关键词”搜索，直接定位有这个词的页面：

不搜索直接提问，让它做总结也可以：

看到这儿，网友不淡定了：

我确定我在《黑镜》中见过它。

《黑镜》“你的全部历史”那一集，植入芯片能随时读取过去记忆，而现在只需要给手机简单安装个 APP。

Rewind 刚上架，Sam Altman 就赶来转发评论，认为自家 GPT-4 的这种出场方式：

泰裤啦！

五十次免费白嫖体验！

目前，Rewind macOS、iOS 版均已上架，iPhone、Mac（M1、M2 芯片）安装即用！

官网显示，Rewind 有五十次的免费试用体验，另外还有两种付费方式：基础版和专业版。

其中基础版每月 12 美元，但只能使用 10 次，而专业版每月 36 美元，不限使用次数。

使用次数的计算方式为：打开 Rewind 来回浏览之前的内容或者词搜索，算作一次；向 Ask Rewind 提问问题则每提问一个问题就算一次。

为一睹 Rewind 真容，我们亲自上手试了一下下。

安装好 iOS 版 Rewind 后，它将在后台自动记录 Safari 的内容。

正如 Rewind 中文译名“倒带”，点击打开后，就可以看到一条能左右滑动的“时间线”。滑动时间线，用户之前浏览过的内容就会以滚动截屏的方式呈现：

Rewind 还会为每个词自动编索引，使用“词句”搜索，Rewind 就能调出有这个词或是句子出现的所有页面；

接入了 GPT-4 的 Ask Rewind 功能不仅能准确回答问题，还能附上答案来源链接，只要浏览过的网页，有啥问题都可直接问：

Rewind 除了能够捕获 Safari 中的内容，还能捕获屏幕截图。所以，如果遇到重要内容，可以截图让 Rewind 对文本进行光学字符识别，Ask Rewind 中也可以截图询问。

Rewind 还可以有更多用途。比如自动记录会议，并给出会议摘要：

充当备份，不用担心忘记保存或者浏览器崩掉的情况：

官网：隐私优先

看到这，大伙儿难免会有疑虑：隐私问题如何解决？

官方的表述是：

Rewind 是一款隐私优先的应用程序。 录制的内容和搜索处理将在本地执行，只有本人有访问权限。 使用 Ask Rewind 功能时，只有与问题相关文本数据会发送到云端，不包括信用卡、社会安全号码等个人敏感信息。

Rewind AI 创始人兼 CEO DanSiroker 还在推特强调：

可以选择性使用 GPT-4，并且该功能只会使用回答问题所需的相关文本。 数据不会用于训练 AI 模型。

当然这只是 Rewind 对外表示的隐私保障，有网友表示：

如果必须将信息发送给第三方来处理，那与大多数注重隐私的人所认为的私密大相径庭。

如果不放心的话，在使用过程中也可以随时暂停录制。

话说回来，要存储这么多记忆，那得占多大内存。

你还别说，真没多少。

官网介绍，Rewind 能够将原始音频数据压缩高达 3750 倍，与此同时质量也不会有明显下降。

举个更直观的栗子，10.5GB 的原始记录数据再压缩后直接变为 2.8MB。

其次，耗电量也是个问题，有网友担心 Rewind 会让自己的手机很快没电。

Rewind 联合创始人兼 CEO Dan Siroker 晒出了自己的使用情况：

24 小时，只耗了 4% 手机电量。

macOS 版半年前已上线

其实，早在半年前，Rewind 背后的公司 Rewind AI 就推出了 Rewind macOS 版。刚推出时，Rewind 还没有 Ask Rewind 功能就已经收到了一波好评。很多人将其称为“第二大脑”，并期望能够接入 AI 功能。

千呼万唤始出来，现在不仅有了 Ask Rewind，iOS 版也来了。

Dan Siroker 表示：

自己平时用手机太多，平均每天拿起手机 107 次，但很难记住看过的所有内容，所以推出了 iPhone 版。

他还分享了自己为什么要创办 Rewind：

我在 20 多岁时失聪，当我第一次使用助听器时，那感觉太神奇了。失去一种感觉，又重新获得它，就像获得了一种超能力。 我们的愿景就是利用技术赋予人类超能力。

此外，曾在 Spotify 和 Glowforge 两家公司担任数据科学家（data scientist）的 Brett Bejcek 也是联合创始人。

目前，该团队已拿到 Sam Altman、First Round Capital、Andreessen Horowitz 和 NEA 总共超 3300 万美元融资。

One more thing

由于 iOS 版只能录制用 Safari 浏览器浏览的内容，所以有网友问

如果是 Chrome 粉怎么办？

Rewind AI 直接甩出了链接：

很简单，下载 Safari 吧。

话是这么说，行动一点也没少，Brett Bejcek 这边也在积极搜集用户反馈：

你如何看 Rewind 这款应用？会使用吗？

参考链接：

[1]https://www.rewind.ai/

[2]https://twitter.com/sama/status/1684330445083901952

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