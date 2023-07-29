AYANEO 复古安卓掌机 Pocket AIR 8 月底发货：天玑 1200 + 5.5 英寸 OLED 屏

IT之家 7 月 29 日消息，AYANEO 首款安卓掌机 Pocket AIR 今日开启“惊喜预定”，正式发布会将在 8 月下旬举行，8 月底开始为国内玩家发货。

据介绍，AYANEO Pocket AIR 延续 AIR 系列的轻薄美型设计，机身厚度仅为 17mm，重量在 380g 左右，维持 AIR 系列一贯的轻盈手感。

外观方面，官方称选择向经典致敬，整机是很多玩家耳熟能详的经典红白搭配，更别出心裁地为摇杆采用泛黄的配色设计，营造复古属性点满的沉浸氛围感。

IT之家整理 Pocket AIR 规格如下：

配置方面，Pocket AIR 搭载联发科天玑 1200 处理器，配备 5.5 英寸 1080p OLED 炫彩屏。此外，这款掌机配备霍尔摇杆 + 霍尔扳机，采用 SoundTapMagic 声音震动系统。Pocket AIR 搭载 X 轴线性马达，拥有 7350mAh 超大电池，还搭载了 X86 级别强悍主动散热系统。

软件方面，AYANEO Pocket AIR 搭载自研的桌面 Launcher——AYAHome，内置 AYASpace App，分为「焦点」「库」「瞬间」「设置」「个人中心」五个板块，玩家可以很轻松地在这里找到自己爱机内的游戏，还可以进入游戏详情页欣赏游戏的文化内容，以及其他非常全面便捷的管理。此外，官方提供独家庞大云端复古游戏数据库，配合自研算法，可以为本地的游戏资源自动快速匹配游戏信息，如封面、描述、视频等信息

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