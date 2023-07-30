“X”Logo 已被安装到原推特总部大楼顶部，引发旧金山市政府调查

IT之家 7 月 30 日消息，旧金山市政府已经对周五在市中心原推特总部大楼顶部安装的一个巨大的“X”Logo 发起了投诉和调查，该 Logo 是社交媒体平台推特的新老板埃隆・马斯克进行品牌重塑的一部分。

旧金山市政府官员表示，出于设计和安全原因，更换建筑物上的字母或符号，或者在建筑物顶部安装 Logo，都需要申请许可证。

这个“X”Logo 是在旧金山警方周一阻止工人们从大楼侧面拆除推特标志性的小鸟 Logo 之后出现的。警方当时称，工人们没有用胶带封锁人行道，以防止东西掉落伤害行人。

建筑检查部门的发言人帕特里克・汉南本周早些时候说，任何替换字母或符号的行为都需要许可证，以确保“与建筑物的历史性质保持一致”，并确保附加物安全地连接到 Logo 上。周五他在一封电子邮件中说，在建筑物顶部安装 Logo 也需要许可证。

“规划审查和批准也是安装这个 Logo 所必需的，市政府正在开启一个投诉并启动调查，”他说。

马斯克是特斯拉的首席执行官，他去年以 440 亿美元（IT之家备注：当前约 3150.4 亿元人民币）的价格收购了推特，并为其换上了新的“X”Logo，取代了推特著名的蓝色小鸟。马斯克长期以来对字母 X 着迷，并已经将推特的公司名称改为 X 公司。

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