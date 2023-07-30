现代汽车与韩国首尔国立大学合作研发尖端电池技术

IT之家 7 月 30 日消息，现代汽车集团董事长郑义宣透露，他们已与国内电池行业的知名学者和专家合作着手研发电池领域的突破性技术，将加强下一代电池的研究，特别是固态和锂金属电池。

7 月 25 日，现代汽车集团宣布在首尔国立大学光化校区设立“现代汽车集团-首尔国立大学电池联合研究中心”。

自 2021 年 11 月开始与首尔国立大学建立合作以来，该公司现已成功建设出了一个三层（901 平方米）的研究设施，这是首尔国立大学内第一个专门致力于电动汽车电池研究的设施。

据介绍，其电池联合研究中心采用四部门制系统，专注于锂金属电池、固态电池、电池管理系统 (BMS) 和电池制造技术。

该研究中心的目标是开发下一代电池，特别是锂金属和固态电池。IT之家查询发现，在总共 22 个联合研究项目中有 14 个直接与锂金属和固态电池相关。

此外，其研究还包括锂电解质材料元素和形状分析以尽可能降低锂金属电池的退化等主题。对于固态电池，其研究涵盖硫化物基阴极材料、电极和电解质涂层方法以及高能量密度阳极材料的衍生。

这些研究项目来自韩国多所大学的 21 名教授、研究人员和博士生，包括首尔国立大学、韩国高级科学技术学院、蔚山国家科技大学、大邱庆北科技院、汉阳大学、成均馆大学和忠南国立大学。

现代汽车公司计划将联合研究中心成功开发的技术整合到其大规模生产过程中，计划在大约七年的时间（2030 年前）里投资超过 30 万亿韩元（IT之家备注：当前约 1680 亿元人民币）用于该研究中心。

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