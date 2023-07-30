专家：韩国研究团队近期公布的超导体“极大概率”不能实现室温超导

IT之家 7 月 30 日消息，据财联社报道，上海市超导材料及系统工程研究中心主任、超导应用研究专家洪智勇在今天上午东吴电子举办的内部电话会上表示，近期韩国研究团队公布的超导体极大概率不是室温超导。

洪智勇表示，根据现有情况来看，他们团队报道的测试手段和方法并不是很正统的超导材料验证实验。此前迪亚斯团队公布的实验条件是限制在 1 万个大气压下，因为呈现数据过于“完美”，数据真实性受到质疑。但这次韩国团队是反过来的，他们报道材料的合成方法非常明确且简单，但测试方式和数据的呈现形式以及数据的严谨程度都非常粗糙，更和国际认可的一些验证超导性能的测试方法差距很大。从目前呈现的数据来看，他们还只是通过合成和参杂，在本应不具备明显电磁特性的铅磷灰石化合物中，发现在室温下具有了一定的导电性和弱抗磁性，但是这个导电性还弱于铜、银等金属导体，这是一个有趣的物理现象，但实验结果离证明样品是超导体或者说样品中含有超导成分还相差甚远。

另据澎湃新闻报道，7 月 28 日，南京大学物理学院教授闻海虎接受采访时表示，“真的很热闹，但也不奇怪的，因为这个事情很重要。”“大部分（热议）人都不是做超导的。”“我们仔细分析了他们的数据，从三个方面 —— 电阻、磁化和所谓的磁悬浮，都不足以说明它是超导现象（材料）。”“我们判断（它所谓的超导）极有可能是个假象。”

对于重复实验，闻海虎表示，“其实我们都不想做，因为我们判断它不像超导，后来也派了一个同学在做着。国际上很多组都在重复。凭我们的经验看，（目前论文公布的数据）不足以说明它是超导。”

是否真的存在一种材料能够在常温常压下进入超导状态？闻海虎表示，不排除存在。“但是这是很远大的一个目标，至于在我们有生之年能不能看见，不知道。所以现在韩国的结果出来，大家都很兴奋。如果是真的，大家都很高兴。但是目前的证据不足以证明它是超导材料。”

IT之家此前报道，近日，韩国一个科学家团队表示，他们发现了全球首个室温超导材料 —— 改性铅磷灰石晶体结构（下称 LK-99，一种掺杂铜的铅磷灰石）。该团队兴奋地指出，“所有证据都可以证明，LK-99 是世界首个室温常压超导体。LK-99 的诞生意味着室温超导领域的重大突破，开启了一个全新的历史时代。”

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。