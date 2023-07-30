上海浦东：五年内拟投入超 100 亿元重点支持游戏产业研发创新

IT之家 7 月 30 日消息，据第一财经报道，7 月 29 日，上海浦东新区出台了一系列政策，旨在促进文创类互联网平台产业的高质量发展，吸引更多相关企业落户浦东。依据该政策，文创类互联网平台企业落户浦东将在资金、人才、办公空间、营商服务等各方面得到全力支持。其中，游戏产业作为文创类互联网平台产业的重要组成部分，将得到重点扶持，未来五年内浦东将投入超过 100 亿元，支持游戏内容研发和技术创新。

据报道，浦东新区区委宣传部（区文体旅游局）在 2023 中国首届国际 AI 游戏产业大会上发布了《浦东新区促进文创类互联网平台产业高质量发展的若干政策举措》（即“八大举措”），IT之家附具体内容如下：

一是提供 50 万平方米优质空间助力文创类互联网平台产业孵化集聚，并选择优质项目给予最高 50 万元无偿资助；

二是五年内拟投入超过 100 亿元，重点支持游戏产业的内容研发和技术创新；

三是重点奖励构建产业链条，特别是对新引进的具有集聚效应的链主企业给予最高 500 万元一次性奖励；

四是构建互联网平台技术人才高地，每年拿出 100 名特殊人才落户指标用于吸引文创类互联网平台人才来浦东工作；

五是建立人才梯度培养体系，为文创类互联网平台企业每年培养 5000 名产业专业人才；

六是重点支持具有创新性和差异化的互联网新内容产品；

七是建立工作专班保障新机制，特别是在知识产权保护、互联网平台企业上市、游戏企业核心资质申请通道等关键环节提供全方位服务；

八是每年不少于 1 亿元资金支持重大产业活动，对吸引进入浦东的活动最高给予 200 万元补贴。

据了解，浦东是上海互联网平台企业的最大集聚区，现有文创类互联网平台企业约 200 家，聚集了一批互联网头部企业，如腾讯、哔哩哔哩、阅文、喜马拉雅等，总营收 1300 亿元左右，约占全市 1/4，增加值约占全区 3.3%。游戏领域的全球规模最大、最专业的超级展会 ChinaJoy 连续 20 年在浦东举办。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。