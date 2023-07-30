我用 AI 写故事，但这些故事属于我吗？

本文来自微信公众号：触乐 （ID：chuappgame），作者：等等

“当然，你对使用《AI 地牢》创作的任何内容拥有全部所有权。”

作为一款基于自然语言模型 GPT-3 所开发的文字冒险游戏，《AI 地牢》（AI Dungeon）自 2019 年 5 月以来就一直在生成各种奇怪的故事。玩家可以从奇幻、神秘、末世、赛博朋克、僵尸等一系列程式化背景中做出选择，然后让游戏生成独特的故事。

笔者用《AI 地牢》创造了这样一个故事：“你是马古先生，一名试图从废墟中搜集资源，努力在末世里生存的幸存者。你已经两天没吃东西了，所以正拼命寻找食物……”在这 300 多字的悲惨故事中，马古被饥饿逼得半疯，碰巧遇到一个身穿白色衣服的人，对方用吻来问候马古，却突然刺伤了他的脖子。

虽然剧情本身很蹩脚，但其创作过程表明，随着生成式 AI 变得越来越流行，游戏行业可能要面临复杂的版权问题。我用自己的想象力来创造故事，同时也使用了 AI 助手。那么故事究竟是谁写的？谁能用这份作品换取报酬？

《AI 地牢》最近推出了名为“Phoenix”的增强版本，对整体界面、游戏体验以及 AI 模型进行了升级

《AI 地牢》由尼克・沃森（Nick Walton）开发，他曾是一位犹他州杨百翰大学深度学习实验室的研究员，如今在一家致力于探索 AI 生成游戏的公司 Latitude 担任首席执行官。《AI 地牢》不是一款热门游戏，但它仍然吸引了数百万名玩家。正如马古先生的故事所示，你可以通过行动、对话和描述来推动故事发展，而游戏本身会像一名地下城主那样用文本做出回应。

在过去几年里，人们使用《AI 地牢》生成了形形色色的“龙与地下城”风格故事。另一方面，这款游戏也引发了广泛争议，尤其是当用户开始制作涉及儿童色情的内容时。随着《AI 地牢》和类似工具的发展，它们将带来更多关于著作权的难题。

很多游戏都会为玩家提供创作内容所需的工具软件。例如《光环》《帝国时代》等经典系列包含有复杂的地图编辑器，《我的世界》则促进了一种开放式的、鼓励玩家发挥想象力的玩法形式。《Dreams》以及《罗布乐思》（Roblox）比起游戏，更像是允许玩家制作游戏的开放平台。

从历史上看，玩家很难主张对游戏内作品（IGC）或用户生成内容（UGC）的所有权，因为按照大部分游戏的最终用户许可协议规定，从玩家打开游戏那一刻起，就放弃了对自己作品的所有权。不过《我的世界》可能是个例外，它一直允许玩家拥有他们在游戏内的作品。

AI 的兴起让玩家自创内容的所有权问题变得更加复杂。根据美国和英国法律规定，就版权而言，只有人类才能主张自己是作者。因此在《AI 地牢》这类允许玩家在机器的帮助下“编写”故事的游戏里，作品的所有权归属会变得模糊不清 —— 这些故事究竟属于开发 AI 技术的公司，还是玩家自己？

生成剧情图片是一项额外的订阅功能，最低一档价格为 9.99 美元

艾莉娜・特拉波娃是伦敦大学的一位法学教授，专注于研究 AI 和版权问题，曾撰写数篇关于《AI 地牢》版权问题的论文。按照她的说法，如今 AI 生成内容的版权问题已经引起了广泛讨论，尤其是作品究竟在多大程度上体现了玩家的性格、自由和创作选择。

在现阶段，许多游戏利用最终用户许可协议绕过了这个灰色地带，《AI 地牢》也不例外。游戏中说明，用户可以随心所欲地使用他们所创造的内容。在一封发给 Latitude 的邮件中，笔者询问能否将马古先生的悲惨故事改编成戏剧、小说或电影，对方很快回复道：“当然，你对使用《AI 地牢》创作的任何内容拥有全部所有权。”

还有些游戏会将 AI 模型作为基础，搜集并利用现成的海量数据生成自己的内容。例如，一些同人小说作家在使用 Sudowrite 等 AI 写作工具时发现，他们的想法被别人剽窃了。如果有人支付 9.99 美元来使用 Stable Diffusion 为《AI 地牢》所创作的故事来生成图像，那么情况会变得更复杂 —— 这款 AI 绘画软件开发商 Stability AI 已经被多位视觉艺术家和媒体公司 Getty Images 起诉。

随着生成式人工智能系统的发展，“抄袭机器”（Plagiarism Machines）一词也开始流行起来。如果某款游戏的玩家使用 GPT-3 或 Stable Diffusion 来制作内容，则可能会对其他人的作品构成抄袭行为。Latitude 的立场与 Stability AI 很像，这两家公司都认为，使用工具所生产的内容不侵犯版权，因此用户就是所有者。

《AI 地牢》的开发者尼克・沃森

目前，人们还不能在《AI 地牢》里分享带有生成图像的故事，但在未来，游戏开发者也许会使用或允许玩家使用第三方 AI 工具来生成游戏地图或 NPC 对话。特拉波娃指出，这些工具的数据可能来自整个创意产业，由此也会增加风险，导致潜在侵权行为和诉讼当事人的数量激增。

某些平台采取了更为谨慎的做法。今年 3 月，《罗布乐思》在其游戏制作软件 Roblox Studios 中推出了 2 款新工具，其中一个是被称为 Code Assist 的辅助补全代码工具，另一款 Material Generator 则允许玩家使用提示词来生成图像。

这两款工具使用了生成式 AI，但所有训练都基于用户发布、可重复使用的素材。Roblox Studios 负责人斯蒂法诺・科拉扎表示：“每个创作者都可以在不分享数据的情况下利用这些工具。”作为对比，谁也不知道《AI 地牢》生成的故事概念究竟从哪里来，根本无法溯源。

随着时间推移，游戏公司必须谨慎采集 AI 模型的训练数据，征求玩家许可将会变得非常重要。科拉扎承认在《罗布乐思》社区，某些用户对自己的作品被用于训练 AI 感到愤怒，因为他们将代码视为“秘密武器”，担心竞争对手会通过收集代码来重新创作游戏。科拉扎透露，《罗布乐思》正在研究一套解决方案，但还没有做出最终决定。“Roblox Studio 已经明确表示，我们将提供一种机制，允许创作者管理他们的数据可否用于生成式 AI 训练。无论我们怎样调整政策，都会对创作者保持透明。”

某主播在一次《AI 地牢 2》的直播中遇到了一位邪恶的上帝雇佣他去杀死 3 个孩子…… 看来《AI 地牢》所面临的问题远不止版权和色情内容那么简单

然而，如果《罗布乐思》这类公司认为自己需要更多用户数据，情况可能会发生很大变化。《罗布乐思》的最终用户许可协议清楚地表明，社区创作者并不拥有与那些从头开始构建自己游戏的人相同的权利。从法律上讲，如果这家公司改变主意，用户基本无能为力。科拉扎反驳称，如果《罗布乐思》独断专行，那么用户将会抗议。“我认为法律方面不是那么重要，相比之下，尊重社区则是首位。”

对《罗布乐思》来说，与第三方工具整合将会导致其面临与《AI 地牢》类似的潜在问题。目前，《罗布乐思》已经与斯坦福大学合作构建了 ControlNet，一款允许艺术家更深入控制 Stable Diffusion 等大型扩散模型的工具。“虽然我们无法核实创作者上传到《罗布乐思》平台的所有素材的来源，但我们有一套独特且强大的审核系统，以确保内容符合规定。”科拉扎说。

特拉波娃认为，游戏行业可能即将感受到生成式 AI 带来的阵痛。“它们看起来很酷。”她在谈到《AI 地牢》之类的游戏开发工具时说，“但也暴露了生成式 AI 的各种问题，如果情况继续发展下去，法律问题很快就将变得不容忽视。”

本文编译自：https://www.wired.com/story / video-games-ai-copyright/

原文标题：《Generative AI in Games Will Create a Copyright Crisis》

原作者：Will Bedingfield

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