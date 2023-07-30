《最终幻想 14》国际服免费试玩版内容扩展，将包含“红莲之狂潮”游戏资料片

IT之家 7 月 30 日消息，Square Enix 在最近的“最终幻想 14Fanfest”大会上公开了新的 6.5 版《光明的起点》的新内容，包括多个全新高难地下城。

此外，SE 还宣布《最终幻想 14》的免费试玩版的内容将扩展“红莲之狂潮”资料片以及到“苍穹之禁城”资料片为止的更早的 DLC 内容。据介绍，新的免费试玩版游戏将随着 6.5 补丁一同上线。

在此次活动中，SE 还公布了《最终幻想 14》新资料片“黄金的遗产”，预计将于 2024 年夏季发布。

IT之家提醒，官方表示只有新注册的账号才能享受这个免费试玩版，而之前在 2020 年之前尝试玩过游戏之后停止游玩的玩家则需要重新开始，创建一个全新账户才能使用当前版本的免费试玩版。

“红莲之狂潮”资料片的故事围绕着在 Garlean 控制下的两个国家 —— 阿拉米格和多玛 —— 的暴动而展开，在这场全球性的战役中，光之战士发动了几场叛乱，力图推翻 Garlean 帝国的暴政，而故事的最后聚焦于结束这场战争，并引出了“暗影之逆焰”资料片中的事件。

《最终幻想 14》的下一个资料片名为“Dawntrail”。该资料片预计将于 2024 年夏季发售，它也会登陆 XSX / XSS 平台（《最终幻想 14》将于 2024 年春季登陆 XSX / XSS）。

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