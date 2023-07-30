FPS 游戏《收获日 3》8 月 2 日-7 日开启封测，申请可免费玩

IT之家 7 月 30 日消息，《收获日 3》将于 8 月 2 日-7 日开启技术封闭测试，提交申请可在 Steam（需要加速器或梯子）和 Xbox Series S|X 上免费游玩，Steam 商店点此进入。

IT之家注意到，官方每天会对申请人员进行审查和批准（随机），如果申请通过将发送电子邮件。预购游戏并不能保证玩家通过封测审批，测试期间可以录屏、直播等。测试版中，游戏包含一次抢劫和 4 个角色，等级上限为 22 级，游戏进度不会继承到正式版。

《收获日 3》配置要求：

最低配置：i5-9400F + GTX 1650 4G

推荐配置：i7-9700K + GTX 1080 8G

游戏简介：

有史以来最受欢迎的合作射击游戏之一 —— 备受瞩目的续作《PAYDAY 3》火爆归来！自本系列发布以来，PAYDAY 玩家一直沉醉在精心计划然后执行劫案的快感中，这也让 PAYDAY 得以打造出无与伦比的高强度合作型 FPS 体验。



告别退隐，重返 Payday 帮的作案生涯，因为无论走到哪里，他们都将是同行艳羡的对象和执法人员的噩梦。团队成员结束对华盛顿特区的恐怖统治数年后，新威胁逐渐浮现，逼迫他们结束退休生涯，再度集结。 令警方和黑社会闻风丧胆的传奇队伍 - Payday 帮 - 终于再次归来。他们曾经遗留的风波引发了新的威胁，使他们不得不告别平静的隐退生活，重操旧业。



为了查明并粉碎这一新威胁，他们离开了位于华盛顿特区的大本营，来到了纽约。新的地点意味着新的挑战，但也将为有备而来的劫掠者带来新的机会。 在《PAYDAY 3》中尽情释放你们的贪婪。除了黄金、现金、珠宝和其他可能遇到的贵重物品外，你还可以收集大量的武器、外观道具和荣誉。



这绝不是到达现场然后劫获物品那么简单。你必须殚精竭虑、巧妙策划，才能尽可能多地掠夺战利品。获得经验、解锁新技能并熟练掌握武器，稳步提升你的能力，应对更加严峻的挑战。

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