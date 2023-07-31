消息称任天堂下一代 Switch 游戏机计划于明年推出，开发套件已送往各大工作室

IT之家 7 月 31 日消息，多位消息人士告诉 VGC，任天堂下一代游戏机的开发套件已交付给主要合作伙伴（各大工作室）进行适配。

据称，该公司可能会在 2024 年下半年发布新硬件，以确保发售当天就有充足的库存，从而避免 PlayStation 5 和 Xbox Series X|S 出现的那种缺货的情况。

虽然关于这款游戏机的具体细节仍受到严密保密限制，但消息人士透露下一代游戏机也可以像任天堂 Switch 一样在便携模式下使用，意指该机将具备掌机形态。

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两名消息人士表示，这款游戏机采用 LCD 屏而不是更高端的 OLED 屏，主要还是为了降低成本，特别是考虑到目前游戏所需的存储容量有所增加，而当前的 Switch 内存仅有 32GB，而 PlayStation 和 Xbox 主机都超过 100GB。

消息人士表示，这款新机与前代 Switch 一样也将提供卡带插槽以满足实体游戏的需求。

其他方面，如 NS 游戏 (实体和数字) 的向后兼容性支持仍不清楚，不过考虑到任天堂此前表示希望尽可能多地将其 1 亿多的用户转换到其下一代系统上，外媒认为很可能会保留兼容性，但也有一些第三方发行商认为新机对 Switch 游戏的保留支持可能会对销售产生负面影响。

如果新一代游戏机在 2024 年下半年某个时候推出，它可能会拥有比 Switch 首次上市时（ 2017 年 3 月）更多的护航游戏。对此，ReedPop 游戏 B2B 业务负责人克里斯托弗・丁林表示：

在 2017 年，任天堂分散发布了各种游戏，保证每个月都有一款大作发布。在假日期间，该公司已经有了马里奥、塞尔达传说、斯普拉遁和马里奥赛车等大作，以及像《ARMS》 和 《异度之刃》这样的一些小型作品。这些游戏帮助该主机度过了关键的圣诞销售窗口期。如果任天堂选择明年第四季度发布，我预计该公司届时将有多款游戏准备就绪。

随着 NS 生命周期逐渐走向末尾，关于新一代 Switch 的消息最近也是与日俱增。IT之家此前报道，微软 Xbox 项目掌舵者菲尔・斯宾塞在法庭文件中表示，任天堂最快明年推出 Switch 继任者。

爆料显示，第二代 Switch 游戏机会采用定制的英伟达 Tegra T239 处理器，并会有多种不同时钟频率的 CPU 和 GPU 配置方案，方便开发者为其选择合适的配置。

此前消息称，任天堂第二代 Switch 游戏掌机在插电使用情况下，峰值输出功率为 28.6W；在便携式模式下，峰值输出功率为 11W。

屏幕方面，第二代 Switch 开发硬件配备 720P 屏幕，支持 24gbps HDMI 2.1，不支持 120Hz 刷新率，不过支持 10 bit HDR 和 4K60 输出。

在存储方面，第二代 Switch 运行内存为 8GB，配备了更快的 64GB eMMC 存储，最高配备支持 UHS-II 的 256GB 存储，读取和写入速度与三星 S22 相似，读取速度为 550mbps，写入速度为 480mbps。

第二代 Switch 所用的定制 Tegra T239 芯片完全向后兼容，此外搭载基于 Ampere 的 GPU，可以实现光线追踪和英伟达的 DLSS。

续航方面，消息称第二代 Switch 可以提供 3-6 小时的续航。

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