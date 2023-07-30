烹饪游戏《Cook, Serve, Delicious!》秋季登陆主机平台

IT之家 7 月 30 日消息，Vertigo Gaming 宣布，初代《Cook, Serve, Delicious!》将于秋季登陆 Nintendo Switch、Xbox、PS4 和 PS5 平台。

IT之家从官方获取到，《Cook, Serve, Delicious!》是一款硬核餐厅模拟游戏，是同类游戏中为数不多的一款让玩家可以完全控制自己的餐厅去向的游戏之一。

《Cook, Serve, Delicious!》已于 2013 年 10 月 9 日上新 Steam，原价 36 元，现二五折后售价 9 元，不支持中文。

游戏以一家破旧的餐厅为中心，随着当地经济的复苏和入住率达到最高水平，SherriSoda Tower 决定恢复原来的 Cook, Serve, Delicious 餐厅，并让玩家完全控制它，使其恢复到原来的世界级餐饮五星级地位。

玩家需要花费数千美元和 30 种可供选择的食物添加到菜单，以及大量餐厅设备等，几乎所有东西从游戏一开始就已解锁供玩家购买。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。