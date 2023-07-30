暴雪：使用《暗黑破坏神 4》修改器可能会导致永久封号

IT之家 7 月 30 日消息，暴雪公司近日警告《暗黑破坏神 4》的玩家，如果使用任何修改游戏的工具，可能会面临永久封号的风险。

暴雪公司特别提到了一款名为 TurboHUD 的工具，该工具可以增强游戏的用户界面，提供更多的自定义选项。然而，这款工具并不免费，玩家需要通过开发者的 Discord 服务器支付 12 美元（IT之家备注：当前约 86 元人民币）的月费才能使用，而且现在还有可能失去自己的游戏账号。

暴雪公司解释说，由于《暗黑破坏神 4》是一款在线游戏，任何修改游戏的工具都可能影响其他玩家的游戏体验。

IT之家注意到，暴雪公司和动视公司已经将在线要求扩展到了其他一些有单人模式的游戏，比如《古惑狼 4：时机已到》和最近几部《使命召唤》系列。即使在 Steam 平台上购买这些游戏，也需要保持网络连接才能玩。目前，只有《星际争霸 2》和一些暴雪公司经典游戏的重制版，比如《星际争霸：重制版》、《魔兽争霸 3：重铸》和《暗黑破坏神 2：复活》，才允许离线游玩。

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