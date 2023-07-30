比亚迪仰望 U8 部分参数及配置出炉：功率 880 千瓦，零百加速 3.6s，7 块大屏

IT之家 7 月 30 日消息，日前，仰望汽车公布了旗下仰望 U8 豪华版的部分配置及动力信息，一起来看一下。

动力部分，仰望 U8 将搭载比亚迪的“易四方”四电机技术，动力系统为插电式混合动力系统，由一台 2.0 升发动机和四台驱动电机组成，电池包 49.05kW. h，最大功率 880kW，最大扭矩 1280N.m，零百加速 3.6s，CLTC 纯电续航 180km，CLTC 综合续航将达到 1000km。

根据官方公布的基础参数，仰望 U8 豪华版采用非承载式车身，长宽高分别为 5319（含备胎）/2050/1930 毫米，轴距 3050 毫米，最小转弯半径 11.52 米，车身高度调节行程 150 毫米。在越野性能方面，仰望 U8 豪华版的接近角为 36.5 度、离去角 35.4 度、纵向通过角 25.5 度、最大涉水深度 1000 毫米。

仰望 U8 豪华版将配备 15+1 种驾驶模式，并分为 10 种驾驶模式、5 种行驶功能以及 1 个全地形自适应反馈系统。仰望 U8 搭载云辇-P 智能液压车身控制系统，前后均采用双叉臂独立悬架，标配 22 英寸锻造轮辋，并可选装 20 英寸锻造轮辋。同时，配备露营模式，搭载涉水感应系统、陡坡缓降系统等，还提供机械式拖车钩、拖车电源接口选装。

车内配置方面，仰望 U8 豪华版前排配备 12.8 英寸 OLED 中控屏、23.6 英寸仪表屏、23.6 英寸副驾多媒体屏、70 英寸 AR-HUD 抬头显示以及流媒体后视镜。后排则配备了 2 块 12.8 英寸悬浮式多媒体屏以及 7 英寸中央扶手液晶屏。同时，仰望 U8 豪华版还配备了丹拿证据系列音响系统、纳帕真皮座椅、前后排座椅电动调节 / 加热 / 通风 / 记忆 / 按摩、前排智能随动座椅、智能四区独立热泵空调系统、车载冰箱、主动式香氛系统等。

IT之家此前报道，仰望 U8 豪华版于 4 月上海车展开启预售，预售价为 109.8 万元，预计 8 月正式上市，9 月开启陆续交付。

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