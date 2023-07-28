国家电投与比亚迪签署战略合作协议，将在清洁能源等领域全方位深入合作

IT之家 7 月 28 日消息，国家电力投资集团有限公司与比亚迪股份有限公司今日签署战略合作协议，双方将在清洁能源等领域开展全方位深入合作。

▲ 图源 国家电投微信公众号

国家电投党组书记、董事长钱智民表示，国家电投正推动新兴产业发展、加快创新转型，致力于建成具有全球竞争力的世界一流清洁能源企业。比亚迪在技术创新、新能源、储能等领域优势突出，双方发展战略高度契合，合作范围广阔、合作潜力巨大。希望双方充分发挥优势，深化在户用储能、绿电转化、科技研发等领域合作，推动户用储能产业高质量发展，进一步促进绿电就地消纳，共同为中国“3060”目标贡献力量。

比亚迪董事长兼总裁王传福表示，比亚迪凭借科技研发实力和创新发展模式，在电子、汽车、电池和轨道交通等多个领域取得了显著成效。国家电投深耕清洁能源领域，在用户侧综合智慧能源、绿电转化等方面具有独特优势。希望双方在户用储能、绿电交通、国际业务合作等领域开展深入合作，加快推进合作项目落地，共同实现绿色、创新和可持续发展。

IT之家从国家电投微信公众号获悉，根据协议，双方将本着“优势互补、互惠互利、开放合作、共同发展”的原则，在清洁能源、户用储能、综合智慧零碳电厂、科技研发、工业园区绿能替代及国际业务等领域开展全方位深入合作。

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