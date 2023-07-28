消息称比亚迪将暂停 10 亿美元印度投资计划

IT之家 7 月 28 日消息，据路透社报道，两位知情人士表示，比亚迪已告知其印度合资伙伴，将搁置在印度投资 10 亿美元（IT之家备注：当前约 71.6 亿元人民币）制造电动汽车的计划。

▲ 图源 比亚迪官微

IT之家此前报道，比亚迪计划与海得拉巴梅加公司组建电动汽车合资企业，长期目标是在印度生产比亚迪电动汽车的全系列产品，包括从掀背车到豪车的全部车型。

但据印度《经济时报》报道，印度官方已拒绝该提议，印度商务部、工业和内部贸易促进部（DPIIT）已就该投资提案征求其他部门的意见。一位印度官员称：“在审议过程中，人们提出了对中国在印度投资的安全担忧。”

比亚迪目前并未就此事进行置评，但强调该公司已在印度运营了 16 年，包括销售乘用车和电动巴士。印度财政部、外交部和内政部也没有就此进行回应。

消息人士表示，比亚迪曾试图消除外界对其投资的担忧。例如提案表示，在印度生产的比亚迪电动汽车上，应用程序的声控命令将以印度语言提供，车辆的所有数据都将存储在印度。比亚迪还提出印度工厂将在 2025 年投产。

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