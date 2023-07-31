马斯克的巨大“X”发光标志引发争议，闪烁变色打扰邻居休息

IT之家 7 月 31 日消息，近日，亿万富翁马斯克宣布，他收购的社交平台 X 公司（原名 Twitter）总部将继续留在旧金山，不会搬离这座城市。他还在 X 公司总部的屋顶上安装了一个发光的 X 标志，引起了当地居民和政府的不满。

据报道，这个 X 标志在夜间会闪烁和变色，打扰了周围邻居的休息。一些用户在 X 平台上抱怨，如果这个标志就在自己的卧室对面，他们会“气疯”。还有用户表示，这个标志显示了马斯克“不考虑任何人的感受”的态度。

旧金山市政府也对这个标志表示了关注。市建筑检查部门称，这个标志可能违反了许可规则，并展开了调查。据一名检查员透露，他们曾两次要求进入屋顶检查标志，但都被 X 公司的代表拒绝。其中一名代表还称，这个标志只是临时的。

马斯克还是特斯拉汽车公司的首席执行官，他曾于 2021 年将特斯拉的总部从加州搬到了得州。IT之家注意到，他在收购 X 公司后，在社交平台上发文称，尽管旧金山近期陷入了“末日漩涡”，一个又一个公司离开或者准备离开，但他仍然愿意与这座城市做朋友，并称赞旧金山的美丽。

旧金山是美国科技业的重镇，但在疫情期间遭受了巨大的损失。市中心的商业和旅游业受到冲击，科技行业出现裁员潮，大型零售商纷纷撤离。同时，交通流量下降，人们更多地在家工作，而高调的犯罪事件和流浪者问题也影响了城市的形象。

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