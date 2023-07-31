科技昨夜今晨 0731：杭州亚运会电竞项目赛程公布、马斯克宣布 X（推特）月活跃用户创新高、vivo 推出 6nm 自研影像芯片 V3

“科技昨夜今晨”，现在是 2023 年 7 月 31 日，星期一，大家早上好，今天的重要科技资讯有：

1、微软强推 Outlook 网页版，遭用户抗议

微软将在 2024 年停止支持 Windows 10 和 11 上的邮件和日历应用，并强制用户迁移到新的 Outlook 网页版。这一计划遭到了许多用户的反对，他们认为网页版的体验和功能无法与原生应用相比，而且担心微软将 Windows 变成一个基于网络的操作系统。>> 查看详情

2、大盘票房连续 39 天破亿，刷新中国影史纪录

据猫眼专业版数据，截至 7 月 29 日 10 时 55 分，单日票房破亿，大盘票房已连续 39 天破亿，刷新中国影史大盘单日票房连续破亿纪录。>> 查看详情

3、vivo 推出 6nm 自研影像芯片 V3

vivo 7 月 30 日下午举行了 vivo 影像盛典特别活动，正式推出全新自研影像芯片 V3。据介绍，V3 首次采用 6nm 制程工艺，能效较上代提升了 30%。>> 查看详情

4、专家：韩国研究团队近期公布的超导体“极大概率”不能实现室温超导

据报道，上海市超导材料及系统工程研究中心主任、超导应用研究专家洪智勇在 7 月 30 日上午东吴电子举办的内部电话会上表示，近期韩国研究团队公布的超导体极大概率不是室温超导。>> 查看详情

5、杭州亚运会电竞项目赛程公布：共 9 个比赛日，将产生 7 块金牌

杭州亚组委 7 月 29 日公布了杭州亚运会总赛程 2.2 版，其中智力项目-电子竞技将从 9 月 24 日开始持续至 10 月 2 日，共 9 个比赛日，将决出 7 块金牌。本届亚运会电竞项目设有英雄联盟、王者荣耀（亚运版）、和平精英（亚运版）、Dota 2、梦三国 2、街霸 5 和 FIFA Online 4 等项目。>> 查看详情

6、马斯克宣布 X（推特）月活跃用户创新高

马斯克 7 月 29 日发布推文，宣布 X（此前为推特）月活跃用户数量在下滑之后已经回暖，从 531202332 人增加到 541562214 人，月活用户创新高。>> 查看详情

7、联想 China Joy 发布新品汇总

联想 7 月 29 日在 China Joy 上发布了多款 2023 新品，为你汇总如下：

联想拯救者 R9000X 2023 笔记本 发布：R7 7840H + RTX 4060，10999 元 >> 查看详情

联想小新 Pro 超能本 2023 旗舰锐龙版 发布：搭载 R7 7840HS，5599 元起 >> 查看详情

联 想 YOGA 27 2023 一体机 发布：R7 7840H + RTX 4050>> 查看详情

联想 YOGA Air 14s 轻盈本 发布：R7 7840S 定制处理器 + 2.9K OLED 触控屏 >> 查看详情

联想小新 Pad Pro 12.7 安卓平板发布：骁龙 870 / 144Hz 刷新率，1599 元起 >> 查看详情

8、比亚迪仰望 U8 部分参数及配置出炉

日前，仰望汽车公布了旗下仰望 U8 豪华版的部分配置及动力信息。动力部分，仰望 U8 将搭载比亚迪的“易四方”四电机技术，动力系统为插电式混合动力系统，由一台 2.0 升发动机和四台驱动电机组成，电池包 49.05kW. h，最大功率 880kW，最大扭矩 1280 牛米，零百加速 3.6s，CLTC 纯电续航 180km，CLTC 综合续航将达到 1000km。>> 查看详情

今天就先聊到这里，科技昨夜今晨，咱们明天见。

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