哈弗全新 SUV 车型命名“猛龙”：内部代号 B26，搭载 Hi4 电混四驱技术

IT之家 7 月 31 日消息，据哈弗品牌执行副总经理 @乔心昱 今日消息，旗下全新的“新能源越野 SUV”车型 B26 已经正式定名为“哈弗猛龙”。该车将是继哈弗枭龙之后，“龙”系列的第二款产品。

据官方透露，哈弗猛龙将搭载 1.5T 发动机、Hi4 智能四驱电混技术、后桥差速锁等配置。新车采用与哈弗枭龙完全不同的设计风格，整体主打硬核风格，车身轮廓方正平直，与自家的哈弗大狗、坦克 300 等“硬派”车型颇为相似。

IT之家此前报道，这款代号为 B26 的新车早前已完成工信部申报，并提供了多种备选名称如“威龙”“祥龙”“霹雳狗”。据工信部提供数据，该车 4800（不含后置备胎为 4680mm），宽 1916mm，高 1822mm，轴距为 2738mm，仍属于紧凑型 SUV 的范畴。此外，后置的“小书包”可在备胎或储物箱之间二选一。

动力方面，新车采用哈弗 Hi4 智能电混四驱系统，匹配排量为 1.5 升的涡轮增压发动机，最大功率为 123kW，不过电机参数和电池容量暂未公开。

值得注意的是，今年各种定位、各种类别的新能源“硬派越野”开始如同雨后春笋一般逐一亮相。除了这款哈弗猛龙之外，还有号称对标奔驰 G 级的比亚迪“方程豹”豹 5、百万级豪华硬派越野仰望 U8、“死而复生”的自游家 NV（或大乘 V07）、长城自家的坦克 500 Hi4-T、广汽传祺 GS8 插电混动版，以及石头科技下场造车的首款产品“石头 01”等车型。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。