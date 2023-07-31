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Facebook 联合创始人质疑马斯克：特斯拉和 SpaceX 都不具备“业界革命性”

2023/7/31 11:33:47 来源：IT之家 作者：漾仔（实习） 责编：汪淼
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IT之家 7 月 31 日消息，Facebook 联合创始人 Dustin Moskovitz 日前在 Threads 平台发布了一篇长文，他对特斯拉公司和 SpaceX 的“真正影响力”表示怀疑，认为特斯拉和 SpaceX 都不具备独特的“业界革命性”，这两家公司受到外界瞩目的原因只是“马斯克的营销手段高明”。

▲ 图源 Dustin Moskovitz 在 Threads 平台发布的长文

▲ 图源 Dustin Moskovitz 在 Threads 平台发布的长文

据悉，Dustin Moskovitz 表示，马斯克当下的成就很多方面“搭建在欺骗和夸大宣传之上”，他同时对特斯拉和 SpaceX 公司提出质疑，举出了特斯拉“虚标续航”、“FSD 已经被其他竞品追上”及 SpaceX“通过营销获得 NASA 订单”等例子，认为这两家公司实际上“并不像他们经常被描绘的那样具有革命性”

▲ 图源 Dustin Moskovitz 在 Threads 平台发布的长文

截至IT之家发稿，马斯克没有对 Dustin Moskovitz 的质疑作出官方性的回应，但马斯克当天在自家“X”（推特）平台中表示“我的公司的目标只是尽可能地有用，而不是扼杀竞争对手，在服务民众上竞争是一件好事”。

不过值得一提的是，马斯克回复的对象正是设计了“X”平台图标的设计师 DogeDesigner，后者头像是经典的 Doge 狗狗头像。华盛顿日报认为，这位设计师可能只是马斯克公关团队安插的“马甲”。

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关键词：特斯拉FacebookSpaceX马斯克

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