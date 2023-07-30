荷兰 6 月新能源汽车渗透率达 45%，特斯拉 Model Y 最为畅销

IT之家 7 月 30 日消息，虽然大部分新能源汽车都不适合在高纬度地区使用，但在北欧国家却依然保有相当高的份额。

根据 EV Volumes 数据，荷兰 6 月新乘用车注册量同比增长 38% 达 41366 辆，而新能源汽车达 18792 辆同比增长 86%；其中超过三分之二是纯电动汽车，同比增长 89%，而市场份额也提高到了 33%。

也就是说，在荷兰 6 月所以新注册的乘用车中有 45% 是支持充电的，预计其新能源汽车的份额将很快超过 50%。

新车注册情况：

纯电动汽车：约 13,780 辆 (同比增长 89%)，占 33%

插电式混合动力汽车：约 5,000 辆，占 12%（IT之家注：根据市场份额估算）

总计：18792 辆 (同比增长 86%)，占 45%

今年上半年，荷兰已经注册了超过 84000 辆新的新能源汽车，占市场总体约 42%。

纯电动汽车：约 58,300 辆，占 29%

插电式混合动力汽车：约 26200 辆，占 13%

具体而言，特斯拉 Model Y 是荷兰 6 月注册量最高的新能源车型，也是整体最畅销的车型。

在特斯拉之后，标致 e-208 以 1165 辆位居第二，其次是特斯拉 Model 3，均超过了领克 01 PHEV 和沃尔沃 XC40。

特斯拉 Model Y - 1,778

标致 e-208 - 1,165

特斯拉 Model 3 - 860

领克 01 PHEV - 684

沃尔沃 XC40- 589（378 辆纯电和 211 辆插混）

斯柯达 Enyaq iV - 588

名爵 ZS EV-541

名爵 4 - 497

大众 ID.4 - 478

大众 ID.3 - 442

今年 1-6 月，荷兰排名靠前的新能源汽车品牌为特斯拉（10.9%）、沃尔沃（9.4%）、宝马（8.0%）、标致（6.9%）和大众（6.7%）。

在汽车集团中，注册数量最多的是吉利沃尔沃（包括领克和极星）16.5%，Stellantis（16.4%），大众集团（14.5%），特斯拉（10.9%）和现代起亚（10.2%）。

特斯拉 Model Y - 6,763

领克 01 PHEV - 4,959

沃尔沃 XC40- 4,803 辆（3,488 辆纯电 + 1,315 辆插混）

标致 e-208 - 3,458

雷诺梅甘娜 E-Tech - 2,292

大众 ID.4 - 2,250

斯柯达 Enyaq iV - 2,159

特斯拉 Model 3 - 2,132

大众 ID.3 - 1,967

起亚 Niro - 1,957（1,684 辆纯电和 273 辆插混）

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