小米王化：十年前的今天，初代红米手机诞生

IT之家 7 月 31 日消息，今日中午，小米集团公关部总经理 @王化 发文表示，十年前的今天，小米集团 CEO 雷军和中国移动高管现场宣布红米手机 1 代正式诞生。这台手机的问世带动了国产产业链的进步，改变了国内大众对千元机的观念，“甚至推动了全球智能手机的普及”。

IT之家附第一代红米手机的部分配置如下：

CPU： 联发科 MT6589T 四核 1.5GHz 处理器

网络： 双卡双待，支持 TD-SCDMA（移动 3G）/GSM

屏幕： 4.7 英寸视网膜屏幕，分辨率为 1280*720p，PPI 值为 312

内存： 1GB 运行内存，4GB 机身存储

相机： 后置 800 万像素摄像头，前置 130 万像素摄像头

电池： 2000 毫安时锂离子聚合物电池

操作系统： MIUI V5，基于安卓 4.2

售价：移动版 699 元，联通版 799 元

王化回顾红米手机上市时的状况，表示“这是一场特殊的发布会，连投影仪都没用上，到场媒体也只有几十人”。

2019 年 1 月 3 日，小米公司正式宣布，将红米系列升级为小米手机业务的一个独立子品牌 Redmi。2019 年 1 月 10 日，小米公司召开 Redmi 品牌独立的发布会。

此外，今年 8 月小米旗下的新设备即将全部入网，包含小米 MIX Fold3、小米平板 6 Max、Redmi K60 至尊版、Redmi Pad 2。从认证中可以看出，这四款设备的充电功率分别为 67W、67W、120W、22.5W / 18W。

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