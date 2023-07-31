索尼 PS Plus 港服 8 月会免公开：《PGA Tour 2K23》《Dreams Universe》《死亡之门》

IT之家 7 月 31 日消息，索尼 8 月份 PlayStation Plus 会员免费游戏公开：

《PGA Tour 2K23》PS4、PS5

《Dreams Universe》PS4

《死亡之门》PS4、PS5

IT之家注意到，PS Plus 7 月会免领取时间将于今日（7 月 31 日）截止，各位小伙伴抓紧领取：《使命召唤 ®：黑色行动冷战》《Endling - Extinction is Forever》《心灵杀手》（重制版）。

《PGA Tour 2K23》

无须预约场地，不用翻山越岭，吹着空调，安在家中，就能体验“贵族运动”的魅力！发掘你的挥杆潜能，扮演包括大名鼎鼎 Tiger Woods 在内的高尔夫球选手，参与 PGA Tour 美国职业高尔夫球员协会巡回赛，以精湛球技开创光辉的职业生涯。或者打造梦幻球场，运用上千种自订物品，装饰供自己随时畅玩高尔夫的私家后花园。你能用完美的抛物线，冲上云霄，一杆进洞吗？

《Dreams Universe》

不想成为游戏设计师的小朋友，不是一个合格的玩家，还记得你的童年梦想吗？由《小小大星球》团队打造的《Dreams Universe》，提供一系列便利的游戏创作工具，让没有美术、程序、音乐等专业背景的一般玩家，也能简单地用手中的控制器捏出角色，构筑场景，再结合可视化的音乐音效产生器与游戏逻辑模块，将自己的创意变为现实。唯一的限制，是你的想象力！

《死亡之门》

你将扮演一位强大的灵魂收割者，嗯，一只乌鸦…… 过着每天按时打卡上班收割灵魂的单调日子，这样的工作至少还算充实。但某天发生了变故，你负责收割的灵魂居然被偷了！为追查慌不择路的窃贼，你必须前往不曾涉足的领域。那里游荡的生灵早已活过了应有的寿限，内心激荡的贪婪与力量远超乌鸦们的想象。勇敢小乌鸦，不怕困难…… 吧？

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