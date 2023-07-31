消息称 LGD 进入苹果 Vision Pro Micro OLED 供应链，打破索尼独供局面

IT之家 7 月 31 日消息，苹果 Vision Pro 的内屏技术引发了显示行业的激烈竞争，多家 Micro OLED 厂商都在争夺苹果的订单。据集微网报道，供应链消息人士透露，LG Display 已经成功进入 Vision Pro 的硅基 OLED（Micro OLED）供应链，成为继索尼之后的第二家供应商。LG Display 的加入打破了索尼在硅基 OLED 领域的垄断地位，也为苹果提供了更多的选择和议价空间。

Vision Pro 是苹果今年推出的一款高端增强现实（AR）产品，内置两片 Micro OLED 显示器，每片显示器只有邮票大小，却拥有超高的分辨率和像素密度，达到了 3600*3200 和 3386PPI。这样的显示效果能够让用户感觉自己置身于一个虚拟的世界，比 4K 电视还要清晰。IT之家注意到，Vision Pro 内屏还支持可变刷新率（通常为 90Hz），可以根据不同的视频帧率自动调节，提高观看体验。

Vision Pro 内屏采用了目前较为成熟的 WRGB Micro OLED 技术方案，即通过白色 OLED 和红色、绿色、蓝色彩色滤光片来实现全彩显示。但是这种方案也存在一些缺点，比如彩色滤光片会降低光的透过率，导致内屏亮度不足。而且 WRGB Micro OLED 还要通过 Vision Pro 三镜式镜片，亮度将进一步损失。

为了解决这个问题，苹果采用了串联方式（Tandem）来增加 WRGB Micro OLED 亮度，即将两个 WRGB Micro OLED 器件叠加在一起形成一个高效率的器件结构。但是这样做也会增加功耗，不利于延长续航时间。

为了降低成本和保证供应稳定性，苹果一直在寻找更多的 Micro OLED 供应商。除了索尼和 LG Display 之外，三星显示、视涯科技、京东方、湖畔等都在积极研发 Micro OLED 技术，希望能够突破技术难关，进入 Vision Pro 供应链。三星显示已经将 Micro OLED 作为下一代显示技术的重点方向，新设了微型显示器组，并收购了美国 Micro OLED 公司 eMagin。三星显示计划在今年下半年开始运营 Micro OLED 生产线，并于 2024 年实现量产。视涯科技、京东方、湖畔等国内厂商也在加快 Micro OLED 技术的研发进度，争取进入苹果供应链。

随着技术的不断进步和成本的不断降低，Micro OLED 有望在未来几年内实现大规模商用。

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