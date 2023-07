「常温常压超导体」被曝实验意外：石英管裂开后才制备出来，华科 UP 主：初步验证未成功

备受全球科技圈关注的常温常压超导体,一个“隐藏线索”被挖了出来 —— 新材料的发现,纯属意外???

因为就在刚才,有网友们发现,除了此前被热议的两篇论文之外,有一篇在 4 月份发表的韩语论文中有这么一句话:

在急冷或反应中由于内部压力导致石英管遭到破坏时…… 发现了具有独特的磁性特性。 급냉 또는 반응 중 내부 압력으로 인해 쿼츠관이 파괴된 경우등에서……독특한 자성 특성을 갖는다는 것을 알게 되었다.

并且有网友表示,LK-99 的论文作者隐藏了部分关键步骤。

还有人从这事上想到了同样是偶然被发现的盘尼西林(青霉素)

。

那么这到底是怎么一回事?

要在合适的时间打碎石英管

提到如上这句话的论文是“Consideration for the development of room-temperature ambient-pressure superconductor (LK-99)”。

也就是之前提到的,韩国团队最早以韩文形式发表的论文。

在论文的第二章节实验方法里,作者介绍他们从 1999 年就开始尝试制备这种材料。

制备方法是选取对应元素、充分研磨,分别取 1g 放入直径 10 毫米的石英管中,然后用真空泵将石英管内抽至 10 的-3 次方 Torr,在这一状态下用丙烷-氧气给石英管封口,封口长度约为 15cm。

然后将石英管内加热到 900 度,反应 24 小时,最后从中提取样品。

但是作者表示,由于制备方法的问题,他们一直没能发现临界温度超过 300K 的特殊物质结构。

直到 2017 年,他们再次开始进行大量实验时,由于石英管快速降温或者反应时的内部压力等因素,在石英管意外破裂时,一种表现出独特磁性的物质被发现了。

这种物质会表现出独特的超顺磁性(superparamgnetism),还不是超导性。

这让作者联想到了一篇使用了 EPR 技术的研究,让他觉得自己是不是也可以用这种方法来研究超导现象。

但论文中提到,在确定材料结构和获得高纯度样品之前,仅凭 EPR 技术难以取得进展。

具体他是怎么做的?他表示自己已经将这些方法过程申请了专利,没有在论文中明确写出。

紧接着,论文就给出了具体制备方法。也就是现在国内外各方人士争相复现采用的方法。

理论上估算,这种制备方法只需 3 天就能见分晓。

结果一个周末过去了,现在还没有人传出来复现成功的好消息……

仍没有人复现成功

先来看国内复现的情况。

B站UP 主“关山口男子技师”目前实验的结果仅能显示出制备材料具有抗磁性、且比较弱,还不具有超导性。

主页简介显示这位 UP 来自华中科技大学

他分享的实验数据中,有一个比较值得关注的点是,能显著看到材料磁性从 0 到负的一个跳变,这是普通金属抗磁性所不具有的。

△ 图源:B站UP 主关山口男子技师

海外方面,速度比较快的一个印度团队,在复现失败后联系了韩国团队,并得到了回复。

韩国团队一作李石培表示,LK-99 的 1D 结构是超导性的关键所在,所以纯度非常重要,因此复现需要严格遵循他们给出的烧制程序和条件。

不过有网友表示,在韩国团队的论文里,很多实验步骤细节并没有给出,这可能会加大复现难度。

而且这种烧制过程的不确定性本身就很强,所以成功的概率可能会比较小。

目前 UP 主“关山口男子技师”应该还在继续尝试复现。

在听说韩国团队制备中发生了石英管意外破裂、并要适当震动熔液后,他表示要给炉子装个摇摇车试试看。

至于什么时候才能等到明确的复现结果?恐怕没有想象中的快。

一位凝聚态物理学家在推特上就表示:公众把这个实验想得简单了,这种合成并不容易。

有科学家预测,如果是真的,将可能在一周左右得到结果。

以及值得一提到是,韩国团队并没有拒绝让外界直接来测试样品,所以结果如何还得再观望一段时间。

One More Thing

就在前两天,身在首尔的B站Up“大好方”,便只身前往传说中的“量子能源研究中心”,展开了一次实地探访。

或许许多小伙伴会觉得这地儿可能被堵得水泄不通,但实际情况是……

嗯,是门可罗雀的那种了

。

这个“总部”位于这栋楼的负一层,用 Up 主的话来说就是“平平无奇,连个门牌都没有”。

不过韩国网友对此次新研究的态度,场面也可以说是相当的炸裂。

例如有这样婶儿的:

韩国是 OECD 国家中诈骗犯罪是排名第一的啊。

虽然就目前来看,国内外复现大军依然没有给出一个实质性的结果,但还是那句话,让子弹再飞一会儿。

