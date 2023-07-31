韩国“全球首个室温超导”研究成员回应：LK-99 材料或可在一个月内被复制，团队可提供指导

IT之家 7 月 31 日消息，上周有韩国科学家团队宣布，他们发现了全球首个室温超导材料 ——“改性铅磷灰石晶体结构（LK-99）”，在引起全球物理学界轰动，同时也引来大量业内人士的质疑。

北京时间 7 月 31 日凌晨，该团队在预印本 arXiv 上发表的《超导体 Pb10−xCux (PO4) 60o 在室温常压下表现出悬浮现象及其机理》文章作者之一、美国威廉玛丽学院物理系研究教授 Hyun-Tak Kim 在回复《每日经济新闻》记者时表示，其团队制造的 LK-99 室温超导材料或许可以在一个月之内被复制，其成员也会对任何制作 LK-99 遇到困难的人进行指导。“如果研究人员对我们的成果有疑问，他们就会质疑我们的研究成果。因此，我选择了公开 LK-99 的制作技术。”

据视频内容显示，LK-99 样品的悬浮情况并不完美，仍有一边似乎接触磁铁。就为何会出现样品“不完美”的情况，Hyun-Tak Kim 表示，“我们已经展示了部分样品出现迈斯纳效应的视频，这就是我们发现 LK-99 室温超导性的证据。但从现在起，我们必须制造出能够 100% 触发迈斯纳效应的样品。”

此外，一些业内人士发现该团队发表在 arVix 上的两篇论文存在重大的不一致之处。对此，Hyun-Tak Kim 表示，“这个质疑很好。实际上，我们之前就在第二篇论文中发现了一处错误：在将两个数据合并到一起时，其中的一个乘数无意中被遗漏了。因此这篇论文中有一个数据是错误的。如今我们已经将修改后的版本上传到 arVix，本周二，经修改后的论文就将与大家见面。”

目前还没有团队成功复现该韩国团队的实验，不过IT之家注意到已经有多个专家对该团队的论文产生质疑。据财联社报道，上海市超导材料及系统工程研究中心主任、超导应用研究专家洪智勇表示，近期韩国研究团队公布的超导体极大概率不是室温超导。洪智勇表示，根据现有情况来看，他们团队报道的测试手段和方法并不是很正统的超导材料验证实验。此前迪亚斯团队公布的实验条件是限制在 1 万个大气压下，因为呈现数据过于“完美”，数据真实性受到质疑。但这次韩国团队是反过来的，他们报道材料的合成方法非常明确且简单，但测试方式和数据的呈现形式以及数据的严谨程度都非常粗糙，更和国际认可的一些验证超导性能的测试方法差距很大。从目前呈现的数据来看，他们还只是通过合成和参杂，在本应不具备明显电磁特性的铅磷灰石化合物中，发现在室温下具有了一定的导电性和弱抗磁性，但是这个导电性还弱于铜、银等金属导体，这是一个有趣的物理现象，但实验结果离证明样品是超导体或者说样品中含有超导成分还相差甚远。

另据澎湃新闻报道，7 月 28 日，南京大学物理学院教授闻海虎接受采访时表示，“真的很热闹，但也不奇怪的，因为这个事情很重要。”“大部分（热议）人都不是做超导的。”“我们仔细分析了他们的数据，从三个方面 —— 电阻、磁化和所谓的磁悬浮，都不足以说明它是超导现象（材料）。”“我们判断（它所谓的超导）极有可能是个假象。”

对于重复实验，闻海虎表示，“其实我们都不想做，因为我们判断它不像超导，后来也派了一个同学在做着。国际上很多组都在重复。凭我们的经验看，（目前论文公布的数据）不足以说明它是超导。”

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