腾讯音乐手游《节奏大师》夏日测试正式启动：为期 14 天，限量 3 万人

IT之家 7 月 31 日消息，腾讯音乐手游《节奏大师》夏日测试正式启动，期间为 14 天，限量 3 万人，具体时间后续通知。其中安卓 25000 人 + iOS 5000 人。感兴趣的小伙伴可以点此填写调查问卷进行报名，当报名到达人数上限后，将会关闭报名通道，名额先到先得。

IT之家此前报道，《节奏大师》于 4 月开启「终极测试」，名额为 10000 名，新增、优化部分内容。

新增内容：

新增角色在部分场景中的动态效果；

新增场景切换动态效果；

新增新曲实验室系统，玩家可每日探索和尝试新曲，并参与评分；

新增电量与信号显示功能；

新增游戏内面板位置调整功能，可自由调整 Gameplay 中各元素的位置；

新增歌曲试听功能；

新增新手引导；

新增兑换活动；

新增部分商品道具；

优化内容：

优化了游戏倍数调整，最高可调至 10 级，提升挑战难度，更好地满足不同玩家的游戏需求；

优化了断线重连体验，更顺畅地体验游戏过程；

优化了匹配系统体验，更轻松找到合适的对手，享受对战的竞技乐趣；

优化了个人信息界面，增加更多内容显示及设置选项；

优化了公告系统，可以更便捷地了解游戏的最新动态信息和活动内容。

作为腾讯旗下的音乐手游，《节奏大师》此前在传统敲击音符玩法基础上加入滑动音符的操作方式，2013 年时日活跃用户达到 1600 万。

调查问卷内容：

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。