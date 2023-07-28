腾讯联合中国信通院，开展国内首个金融行业大模型标准编制

IT之家 7 月 28 日消息，据“腾讯标准”官方公众号报道，中国信通院“行业大模型高质量发展论坛暨可信 AI 大模型标准宣贯会”今日在南京举办。

▲ 图源 腾讯标准 微信公众号

会上，腾讯表示将作为“推动行业大模型的核心单位”，与中国信通院共同启动行业大模型标准联合推进计划。

IT之家从“腾讯标准”官方公众号中得知，腾讯与信通院将联合牵头开展《面向行业的大规模训练模型技术和应用评估方法第 1 部分：金融大模型》编制，据悉，这是国内首个金融行业大模型标准，能够为金融行业智能化的高质量规范化发展提供重要支撑。

腾讯表示，腾讯云行业大模型为 10 大行业提供了超过 50 个解决方案，“可以为金融等行业客户提供一站式 MaaS 服务”，支持金融客户构建自己的专属大模型。

腾讯同时宣称，其基于过去 20 多年沉淀的大量黑灰产对抗经验以及上千个真实业务场景，打造了金融风控大模型，并与头部金融机构联合共建了近百个定制化风控模型，“能够有效规范金融行业在 AI 驱动下合理发展”。

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