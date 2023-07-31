工信部发布 2023 年上半年电子信息制造业运行情况：手机产量 6.86 亿台，集成电路产量 1657 亿块

IT之家 7 月 31 日消息，今日工信部发布《2023 年上半年电子信息制造业运行情况》，其中指出上半年我国电子信息制造业生产逐步恢复，出口有所下降，效益明显回升，投资持续下滑。
IT之家汇总关键数据如下：
生产情况
规模以上电子信息制造业增加值与去年同期持平，增速较 1—5 月份提高 0.3%，由负转正；
6 月规模以上电子信息制造业增加值同比增长 1.2%；
手机产量 6.86 亿台，同比下降 3.1%；
其中智能手机产量 5.07 亿台，同比下降 9.1%；
微型计算机设备产量 1.62 亿台，同比下降 25%；
集成电路产量 1657 亿块，同比下降 3%。
出口情况
规模以上电子信息制造业出口交货值同比下降 9.2%，降幅较 1-5 月份加深 0.9%，相比同期加深 4.4%；
6 月规模以上电子信息制造业出口交货值同比下降 13.1%；
出口笔记本电脑 6719 万台，同比下降 23.9%；
出口手机 3.51 亿台，同比下降 13.5%；
出口集成电路 1276 亿个，同比下降 10%。
营收情况
规模以上电子信息制造业实现营业收入 6.78 万亿元，同比下降 4.2%；
营业成本 5.93 万亿元，同比下降 3.5%；
利润总额 2418 亿元，同比下降 25.2%，较 1—5 月份降幅收窄 24%；
营业收入利润率为 3.6%，较 1—5 月份上升 1.2%。
投资情况
电子信息制造业固定资产投资同比增长 9.4%，增速相比同期工业投资高 0.5%，相比高技术制造业投资增速低 2.4%。
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