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工信部发布 2023 年上半年电子信息制造业运行情况：手机产量 6.86 亿台，集成电路产量 1657 亿块

2023/7/31 15:59:57 来源：IT之家 作者：清源（实习） 责编：汪淼
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IT之家 7 月 31 日消息，今日工信部发布《2023 年上半年电子信息制造业运行情况》，其中指出上半年我国电子信息制造业生产逐步恢复，出口有所下降，效益明显回升，投资持续下滑。

IT之家汇总关键数据如下

生产情况

  • 规模以上电子信息制造业增加值与去年同期持平，增速较 1—5 月份提高 0.3%，由负转正；

  • 6 月规模以上电子信息制造业增加值同比增长 1.2%；

  • 手机产量 6.86 亿台，同比下降 3.1%；

  • 其中智能手机产量 5.07 亿台，同比下降 9.1%；

  • 微型计算机设备产量 1.62 亿台，同比下降 25%；

  • 集成电路产量 1657 亿块，同比下降 3%。

图片 1

▲ 图源工信部，下同

出口情况

  • 规模以上电子信息制造业出口交货值同比下降 9.2%，降幅较 1-5 月份加深 0.9%，相比同期加深 4.4%；

  • 6 月规模以上电子信息制造业出口交货值同比下降 13.1%；

  • 出口笔记本电脑 6719 万台，同比下降 23.9%；

  • 出口手机 3.51 亿台，同比下降 13.5%；

  • 出口集成电路 1276 亿个，同比下降 10%。

图片 2

营收情况

  • 规模以上电子信息制造业实现营业收入 6.78 万亿元，同比下降 4.2%；

  • 营业成本 5.93 万亿元，同比下降 3.5%；

  • 利润总额 2418 亿元，同比下降 25.2%，较 1—5 月份降幅收窄 24%；

  • 营业收入利润率为 3.6%，较 1—5 月份上升 1.2%。

图片 3

投资情况

  • 电子信息制造业固定资产投资同比增长 9.4%，增速相比同期工业投资高 0.5%，相比高技术制造业投资增速低 2.4%。

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关键词：工信部电子信息制造业

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